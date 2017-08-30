Akşam Postası / 30 Ağustos 2017

1- ‘Aranan mahkeme bulunamıyor’: Demirtaş’ın dosyası iade edildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyayı usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.

2- Anıtkabir törenine ilk kez halk da katıldı: 30 Ağustos’u ‘Rabia’yla kutladılar

Ankara’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında törenler Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

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3- TOKİ inşaatında iki aydır paraları ödenmeyen taşeron işçiler vince çıktı

Zonguldak’taki TOKİ inşaatında çalışan taşeron işçiler iki aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek vince çıkıp eylem yaptı.

4- AKP sözcüsüne göre Adalet Kurultayı’nın amacı: ‘FETÖ’ davalarını hükümsüz kılmak

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirisini sert dille eleştirerek, kurultayın asıl amacının ‘FETÖ’ davalarını uluslararası kamuoyunda ‘hükümsüz’ kılmak olduğunu ileri sürdü.

5- İhmallerle havuzda boğularak ölen altı yaşındaki çocuğun görüntüleri bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı beş yıldızlı otelin havuzunda ihmaller dizisi sonucu boğularak yaşamını yitiren altı yaşındaki Yiğit Atakan Arı, bugün Eskişehir’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

6- Myanmar’daki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 18 bini geçti

Myanmar’da güvenlik güçlerinin şiddetinden kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı 18 bini geçti.

7- Çarşı iznine fes ve cübbeyle çıkmaya çalışan İsmailağa müridi ere soruşturma

Isparta’da acemi bir er, İsmailağa Cemaati’nden olduğunu gerekçe göstererek çarşı iznine fes, cübbe ve şalvarla çıkmaya kalktı. Durumu fark eden yarbay, erin o kıyafetle çarşıya çıkmasına izin vermezken; er ve ona izin veren astsubaya soruşturma açıldı.

8- Eğitim-Sen’den uyarı: Sürgün edilen 264 öğretmen saldırıya uğrayabilir

Diyarbakır’da görev yapan 264 öğretmenin zorunlu yer değişikliği nedeniyle başka illere gönderilmesine tepki gösteren Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, öğretmenlerin görev yapacakları yerlerde saldırıya uğrabilecekleri kaygısını taşadıklarını söyledi.

9- FT’ye konuşan AKP’li: Merak ediyorum, Erdoğan da yorulduğunu düşünüyor mu?

AKP’nin 16’ıncı kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin analizi için Britanya’nın prestijli gazetelerinden Financial Times’a konuşan AKP’liler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştiriler yöneltti.

10- Herkes seyretti: Diyarbakır’da bir trans kadın iki kişinin saldırısına uğradı

Diyarbakır’da bir trans kadın, kimliği belirsiz kişilerce darp edildi.

11- Sosyal medyada ‘PKK propagandası’yla suçlanan 10 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada PKK propagandası yapmakla suçlanan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

12- Kuzey Kore füzeyi kasten attığını kabul etti: ABD’nin tatbikatına karşılık

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, salı günü atılan ve Japonya’nın Hokkaido adasının üzerinden geçen orta menzilli füzenin kasten atıldığını açıkladı.