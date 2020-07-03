Akşam Postası / 3 Temmuz 2020

1. Enflasyon haziranda beklentilerin üstünde arttı; yıllık yüzde 12’yi geçti

Enflasyon haziranda yüzde 1.13 artarken, yıllık bazda yüzde 12.62 oldu.

2. MEB duyurdu: Okullar 31 Ağustos’ta açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), corona virüsü salgını nedeniyle kapanan okulların 31 Ağustos’ta açılacağını bildirdi.

Reklam

3. Küresel araştırma: Virüs daha kolay bulaşmasını sağlayan mutasyon geçirdi

‘Corona’ üzerine yapılan küresel ölçekte bir araştırma virüsün yeni bir formunun insanları etkilemeye başladığını gösterdi.

4. Cemal Kaşıkçı davası: Keşif talebine ret

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Havai fişek fabrikasında patlama: Dört kişi hayatını kaybetti, 97 yaralı var

Fotoğraf: AA

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.

Reklam

6. Büyükada davasında karar: Kılıç’a altı yıl üç ay, üç hak savunucusuna iki yıl bir ay hapis

Büyükada davasında karar açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, örgüt üyeliği suçlamasından altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.

7. Feyzioğlu’ndan Meclis’e alınmayan baro başkanlarına: Aracılık edelim, konuşun

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarına çağrı yaparak, “Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun” dedi.

8. Fırıncılar federasyonu: Ekmeğe zam yok

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmeğe 50 kuruş zam talebine karşın, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.

9. Görevden alınan CHP’li Urla belediye başkanına ‘FETÖ’den altı yıl üç ay hapis

İzmir’in Urla ilçesinde ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden alınan CHP’li İbrahim Burak Oğuz, altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

10. AYM, Akşener’in ‘MHP’den ihraç’ davasını reddetti

Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP’den ihraç edilmesine karşı başvurusunu ‘yetkisizlik‘ gerekçesiyle reddetti.

11. Deniz Bulutsuz’un darp raporu: Vücudun çeşitli yerlerinde onlarca çürük

Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü’nden darp raporu aldı.

12. Esnaftan Erdoğan’a mektup: Belediyeler ve kooperatifler bize rakip olmasın

2.5 milyon esnafın temsilcisi Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a zor durumda olduklarını anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta zor durumun aşılması için 11 talep dile getirildi.

13. Danıştay savcısı: Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde

Ayasofya’nın müzeye çevrildiği 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptali istemiyle Danıştay’da görülen davanın dünkü duruşması 15 dakika sürdü, savcı “İşlem hukuka uygundur. Ayasofya’nın açılması Cumhurbaşkanlığı’nın takdirinde” dedi.