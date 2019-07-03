Akşam Postası / 3 Temmuz 2019

1- Çorlu faciasının davasında polis ailelere karşı cop kullandı: Mahkeme heyeti çekildi

Fotoğraf: Reuters

25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı Çorlu faciasının davası olaylı başladı. Duruşmayı izlemek isteyen aileler salona alınmayınca arbede çıktı, polis cop kullandı. Mahkeme heyeti davadan çekildi.

2- Osman Öcalan, Emniyet’in ‘arananlar listesi’nde yok, kırmızı bülten ise muğlak

Abdullah Öcalan’ın 2003 yılında PKK’dan ayrılıp Süleymaniye’ye bağlı Köysancak kasabasına yerleşen kardeşi Osman Öcalan, seçimden bir gün önce Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Kurdi) ekranına çıkarıldı. Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

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3- Libya’da göçmen merkezine saldırı: 44 ölü, 130 yaralı

Libya’nın başkenti Trablus yakınlarında göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 44 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi yaralandı.

4- Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 31 Mart’te belediye başkanı seçilen Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz bırakıldı. Demir kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

5- İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Demirtaş neden içerde, anlamak istiyorum

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ardından HDP İstanbul il başkanlığına gitti. 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerine değinen İmamoğlu, “Her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz” dedi.

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6- Eniştesi duyurdu: Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Fotoğraf: orpheusunsectikleri.com

Küçük İskender adıyla tanınan şair Derman İskender Över, 55 yaşında hayata veda etti.

7- Sigara ve alkole ‘sessiz sedasız zam’: 70’lik 150 liraya dayandı

Habertürk’ün internet sitesinde yer alan habere göre sigara ve bazı içkilerde vergi artırıldı.

8- S-400’lere ‘barış konuşlanması’: NATO radarına bağlanmayacak

Türkiye’nin Rusya’dan alınan S-400 füzeleri için ABD yaptırımlarından kaçınmak adına yeni bir formül geliştirdiği bildirildi.

9- Arınç’ın maaşıyla gündemde: Çiçek’e göre YİK, MGK’nın sivil şekli

Fotoğraf: DHA

Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

10- Bir zamanlar 200 mağazası vardı: Esse için mahkemeden iflas kararı

Bir dönem Türkiye genelinde 200 kadar mağazası bulunan Esse ile birlikte gruba bağlı üç şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketlerin tasfiye süreci de başladı. Esse’nin toplam borcu 500 milyon lirayı aşıyor.

11- Göçmenleri kurtardığı için tutuklanan kaptan serbest bırakıldı

Fotoğraf: Reuters

Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri, engellemelere rağmen İtalya’nın Lampedusa adasına bıraktığı için İtalya’da ev hapsinde tutulan kaptan serbest bırakıldı.

13- Fenerbahçe’den 3 Temmuz mesajı: Sekiz yıl önce çubuklu, kapkara bir güne uyandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunun ardından, 3 Temmuz’daki tutuklamalarla başlatılan şike operasyonunun sekizinci yıldönümünde, Twitter hesabından yaşananların ‘kumpas’ olduğuna bir kez daha vurgu yapılan bir mesaj ve video paylaştı.

14- Deneyimli çalışanları ‘istihdam fazlası’ diye çıkaran TRT 1700 personel almış

TRT’de deneyimli çalışanlar ve sanatçılar dahil 169 kişi ‘istihdam fazlası personel’ diye başka kurumlara gönderilirken, taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden 1700 sözleşmeli personel alındığı ortaya çıktı.

15- Çocuk istismarcısına ‘iyi hal’ indirimi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, eşinin kuzeninin kızı İ.M.’ye nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan B., karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16- Şirketlerden kaldırılan döviz vergisi vatandaşlarda iki katına çıkarılıyor

Bireysellerin döviz alımları üzerinden binde 1 olan vergi oranının binde 2’ye çıkarılması, cumhurbaşkanına da bu oranı artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

17- Süper Lig kulüpleri ile beIN Sports arasında kur anlaşmazlığı

2016’daki ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı beş yıllığına Süper Lig’in yayın haklarını elde eden Katar merkezli beIN Medya’nın ilk ödemeyi 3.26 liralık kurdan yapması, ancak kurun 5.65 seviyesine gelmesine rağmen 3.79 lirada diretmesi kulüplerin tepkisini çekti.