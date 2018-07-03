Akşam Postası / 3 Temmuz 2018

1. İnce’den Kılıçdaroğlu’na: Kurultaya gidelim, beni aday göster

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimdegenel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıkladı.

2. Enflasyon patladı: Bir ayda 3 puan artışla yüzde 15.39’a geldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyatları haziranda yüzde 2.61 arttı. Yıllık tüketici enflasyonuysa yüzde 15.39’a yükseldi.

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3. Öğrenci evi ve yurtlarda ‘örgütleme’ yapan Kaide sanıklarında İHH bağlantısı

İstanbul’da iki gencin cihada gidişinde rol oynadığı ileri sürülen sanıkların yargılandığı ilk duruşmaya İnsani Yardım Vakfı (İHH) bağlantısı damga vurdu. Mahkemenin bir ay önce tahliye ettiği sanığın ise ‘çatışma bölgelerine geçişleri organize ettiği’ ve ‘el-Kaide’ye adam kazandırma faaliyetlerinde yer aldığı’ ortaya çıktı.

4. Ekmeğe zam yolda: 15 kuruş

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ekmeğe zam geleceğini açıkladı.

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5. TTB’den Çakıcı’nın ‘moral raporu’na: Bulgu yok, tıbbi rapor olmaktan çok uzak

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya ‘Moral olsun’ diye verilen raporu inceleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) bunda tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediğini ve hazırlanan belgenin tıbbi rapor olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

6. AKP sözcüsünden ‘erken seçim’ diyenlere: Gündemimizde yok, tartışılması doğru değil

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimleri erkene almanın gündemlerinde olmadığını ve tartışılmasını da doğru bulmadıklarını söyledi.

7. Merkel hükümeti çöküşün eşiğinden döndü: Koalisyondaki mülteci krizi aşıldı

Almanya’da koalisyon hükümetini dağılmanın eşiğine getiren mülteci politikaları krizi dün geceki toplantıyla aşıldı.

8. Dört yaşındaki Leyla toprağa verildi

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir, Bezirhane köyünde bu sabah toprağa verildi.

9. Bu kez Hakkari: Gözleri oyulmuş köpek bulundu

Hakkari’nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Köpeği bulan korucu, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. Muğla’nın Dalaman ilçesindeki hayvan hakları savunucuları yardım için seferber olsa da köpeğin, acı çekmemesi için bir belediye görevlisi tarafından uyutulduğu iddia edildi.

10. ‘Hamile çocuklar skandalı’ davasında ilk duruşma: Sanıklar ‘FETÖ’yü suçladı

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hamile çocuklar skandalının ilk duruşmasında başhekim yardımcısı A.A. ve sosyal hizmetler uzmanı N.D., suçlamaları kabul etmeyerek ‘FETÖ’yü ve ihbarı yapan İclal Nergiz’i suçladı.

11. RTÜK kararını verdi: ‘Camiler genelev olarak kullanıldı’ sözü ifade özgürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Akın’ın bir radyo programında sarf ettiği “1924’te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” ifadesini ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirerek cezaya gerek görmedi.

12. ‘Yeni sistem’e adım adım: Eski vekiller ‘görev’ için Erdoğan’ın kapısını çaldı

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin getirdiği kabinede ve diğer kurullarda yer almak isteyen eski AKP’li vekillerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldığı kulislere yansıdı.

13. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Seçim gecesi adliye önüne giden beş CHP’li tutuklandı

Antalya’da 24 Haziran seçimleri sonrası evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları üyesi beş kişi ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

14. CHP’nin iddiası: Suriye’de stoklanan 4 bin ton Türk patatesi ithalat diye yutturuldu

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, son dönemde Suriye’den ithal edildiği söylenen 4 bin ton patatesin aslında iki yıldır Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilip depolanmış ürünler olduğunu ileri sürdü.

16. İçkiye ÖTV zammı: Yüzde 15.5

İçkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 15.5 arttı. Litrede 184 lira olan maktu vergi 213 liraya yükseldi.