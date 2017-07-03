Akşam Postası / 3 Temmuz 2017

1- Erdoğan’ın çağrısıyla: 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘demokrasi nöbeti’ yeniden

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde tekrar ‘demokrasi nöbeti’ başlatılacağını duyurdu.

2- Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı: Duyumlar alıyoruz, lütfen sadece alkışlayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’19’uncu gününe girdi.

3- ‘Adalet Yürüyüşü’nün tarihini ‘manidar’ bulan Kurtulmuş: CHP uyanık olmalı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’a denk geldiğini belirterek, “Gönül isterdi ki, bu yürüyüş, demokrasi karşıtlarına karşı olsaydı” dedi.

4- ‘Demokrasi nöbeti’ni örnek gösteren CHP: Sokakta adalet de aranabilir

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin yıldönümünde ‘demokrasi nöbeti’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘Adalet Yürüyüşü’nü de gündeme almasını istedi.

5- IŞİD videosunda görülen kayıp er Taş’ın babası: Kimse bilgi vermiyor, oyalıyorlar

IŞİD’in bir propaganda videosunda yakıldığı görüntüleri yayımlanan er Serter Taş’ın babası “Perişan haldeyiz. Bırakın desteği, kimse bilgi vermiyor, sabredin diyorlar. Savunma Bakanlığı’ndan randevu istedik ama oyalıyorlar” diye konuştu.

6- Sansüre uğrayınca Star’dan ayrılan Oflaz: Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum

Son yazısını yayımlamayan Star gazetesinden ayrılan İslamcı kanadın yakından tanıdığı yazar Lütfü Oflaz, muhalif yazılarının gazetede rahatsızlık yarattığını belirterek, “Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum. İktidarın bütün unsurları bilir ki Lütfü Oflaz vicdanlı bir adamdır” dedi.

7- Yüksekdağ’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ne: Yüzde 49’dan fazlasıyız, adaleti kazanabiliriz

Milletvekilliği düşürülen HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden ‘Adalet Yürüyüşü’ne mesaj gönderdi: “Yüzde 49’dan fazlasıyız; adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz.”

8- ‘Kabine değişimi’ kulisi: Geniş çaplı olmayan revizyonun eli kulağında

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, referandum sonrası gündemden düşmeyen kabine değişikliği için “Eli kulağında” dedi.

9- Bozdağ, Öksüz’ün durumunu anlattı: Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişiminin ‘kilit’isimlerinden Adil Öksüz’ün Türkiye içinde hareket etme ihtimalinin ‘çok zayıf’ bulduğunu savundu ve ekledi: “Konuşmasın diye infaz edilmiş olabilir.”

10- Enflasyonda çift hanelere devam: Yıllık yüzde 10.9

Tek haneye bir türlü indirilemeyen enflasyon, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.27 gerileyerek yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

11- Hakkari ve Van’da PKK saldırıları: Bir asker ve bir korucu hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lılar tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.

12- Ege Denizi’nde Yunan sahil güvenliğinden Türk gemisine ‘uyarı ateşi’

Ege Denizi’nde Türk gemisine Yunan sahil güvenliği ‘uyarı ateşi’ açtı.

13- Erdoğan, ‘dayanağı’nı kaybediyor: Fransa’da OHAL sonbaharda kalkacak

Fransa’da olağanüstü hal (OHAL) sonbaharda kalkacak.

14- Danıştay’dan emsal niteliğinde karar: Tapu tahsis belgesi olan da dava açabilir

Danıştay 6. Dairesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan imar planlarına karşı açılan davayı yurttaşların tapu tahsis belgesi sahibi olduğu gerekçesiyle reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını bozdu.

15- Daimi ayar sorunu: Erdoğan’ı ‘hastaneye kaldıran’ Tezcan, Kılıçdaroğlu’na da suikastı ima etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘militanca’ savunan yazar Fatih Tezcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açık suikast mesajı verdi.

16- ‘Yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı yeniden vatandaşlığa alındı

Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildiğinde başörtüsüyle katıldığı Meclis’teki yemin töreninden çıkarılan Merve Safa Kavakçı, tekrar Türk vatandaşlığına alındı.

17- ‘Son gün’ dündü: Körfez ülkeleri Katar’a şartların kabulü için iki gün daha verdi

Körfez ülkeleri, Katar’a diplomatik ablukayı kaldırmak için sunduğu şartları yerine getirmesi için iki gün ek süre verdi.