Akşam Postası / 3 Şubat 2021

1. Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasının ardından düzenlenen eylemleri sert sözlerle eleştirdi.

2. Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, istifa etmeyi ‘asla düşünmediğini’ söyledi.

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3. TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor

Fotoğraf: Evrensel Gazetesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidar, siyasal çalışmaları kapsamında binlerce kişinin bir araya gelmesini teşvik ederken demokratik gösterilere pandemi gerekçe gösterilerek engel olunduğuna dikkat çekerek bu duruma tepki gösterdi.

4. Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi protestlarında gözaltına alınanlara yönelik “Türkiye’nin evlatlarını derhal serbet bırakın” sözlerine sert yanıt verdi: “Türkiye’nin böyle evlatları yoktur.”

5. İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle internet üzerinden görüştü.

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6. Karamollaoğlu: Anayasa’dan önce zihniyet değişmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ve iktidar ortağı MHP’nin Anayasa değişikliğine ilişkin söylemlerini ‘gündem değiştirme girişimi’ olarak niteleyerek, zihniyet değişmeden yapılacak düzenlemelerin fayda sağlamayacağını savundu.

7. Çakıcı’nın ‘Kılıçdaroğlu mektubu’na iddianame

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi.

8. AYM’nin ‘Berberoğlu kararı’ndan: Hukuk devleti retorikten ibaret değildir

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesinde yerel mahkemeye eleştiriler yöneltti. Metinde, “Hukuk devleti bir retorikten ibaret değildir” dendi.

9. Bilim Kurulu üyesi: Türkiye’de başından itibaren düzenli virüs takibi yapılamadı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, dünyayı alarma geçiren virüs varyantları hakkında uyararak mutasyonların yakından takibinin önemini vurguladı: “Türkiye’de salgının başından itibaren düzenli dizi analizleri ile virüs takibi yapılamadı. Ciddi bir altyapı gerektiren bir işlem bu. Ancak bu varyantlarla birlikte harekete geçildi.”

10. Ocak ayının ‘zam şampiyonu’ mandalina

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünle belli oldu.

11. Elvan: Rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, “Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullanarak hedefe ulaşmak için önlemlerden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

12. Memur-Sen, bir kez daha hükümetten maaşlara iyileştirme yapılmasını istedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını talep etti.