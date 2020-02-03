Akşam Postası / 3 Şubat 2020

1- Erdoğan: Suriye’de rejimin saldırısında beş asker ve üç sivil şehit oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının sekiz olduğunu açıkladı.

2- Çin İstanbul başkonsolosu: ‘Corona’ sebebiyle ölenlerin sayısı 362’ye yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 362’ye ulaştığını söyledi.

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3- Profesör Şenyiğit: ‘Corona’dan ziyade domuz gribine dikkat edilmeli

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye’de corona virüsünden ziyade domuz gribine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

4- Arap Birliği’nin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da Trump’ın ‘Ortadoğu Barış Planı’na ret

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ortadoğu Barış Planı‘nı görüşmek için Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde toplantı düzenleyerek, ‘barış planı’nı reddettiklerini duyurdu.

5- Ensar bağışçısı Başkentgaz’a özel düzenleme yapılmış

Doğalgaz özelleştirmelerinde, şirketin en yüzde 10 hissesinin belediyeye bırakılması ve yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunması zorunluluğu olmasına rağmen, Başkentgaz’a özel çıkarılan düzenlemeyle bunun kaldırıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu işlemin iptali için yargı sürecini sürdürdüğü belirtildi.

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6- Berkin Elvan davası: Jandarma, Berkin’i kendi ölümünde kusurlu buldu

Mahkeme, Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında sanık polisin kusurunun araştırılmasını istedi. Jandarma, sanığı araştırmaktan çok Berkin’i araştırdı ve onu kendi ölümünde tali kusurlu buldu.

7- ‘En büyük ekonomik kriz’ diyen Kiğılı’dan çark: Hayal edemeyeceğim şeyler oldu

“Bu zamana kadar görüp görebileceğimizen büyük krizi yaşıyoruz” sözleriyle bir haftadır gündemde olan hazır giyim firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı, görüşlerinin değiştiğini belirterek, söz konusu yorumun üzerinden 100 gün geçtiğini, bu sürede ekonomide ‘kimsenin hayal edemeyeceği şeyler’in gerçekleştiğini savundu.

8- Metrobüste 11 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen adam gözaltında

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

9- Tecavüzle suçlanan profesör davasında jinekoloğa men cezası

Ankara’da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Hasan Bilgili’ye delillerin yok edilmesinde yardım etmekle suçlanan Jinekolog Dr. Hüseyin Ş., Ankara Tabip Odası’nca altı ay süreyle meslekten men edildi.

10- Başörtülü İSMEK çalışanlarına hakaretle suçlanan İBB yöneticisine inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

11- Valilik: Trabzon’da Fenerbahçe kafilesine silah çekilmedi

Trabzon valiliği, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından sarı-lacivertli kafileye silah çekildiği iddiasını yalanladı.

12- Kocaoğlu, Soyer ve eski meclis üyelerine Altınordu ve Göztepe’ye yardımdan ceza

Profesyonel futbol liglerindeki İzmir temsilcilerinden Altınordu ve Göztepe’ye, 2016’da büyükşehir belediyesince yapılan yardım nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin İzmir büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel dahil 162 eski meclis üyesine toplam 950 bin liralık zimmet çıkardı.

13- Şanlıurfa’da öğretmen ve berber cinsel istismardan tutuklandı

Şanlıurfa’da küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14- EGM: Bekçi maaşındaki fark, fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mahalle bekçilerinin aldığı ücret farklılıklarının, emniyetteki fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklandığını bildirdi.

15- Edirne’de üç polis sığınmacılardan rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı

Edirne’nin Havsa ilçesinde üç polis, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

16- Beklentilerin üzerinde artan enflasyon yıllık yüzde 12.15’e geldi; sepet güncellendi

Ocak ayında enflasyon yüzde 1.35 ile beklentilerin üzerinde arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12.15’e geldi.

17- İstanbul’da bu hafta kar bekleniyor

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da bu hafta kar bekleniyor.