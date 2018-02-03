Akşam Postası / 3 Şubat 2018

1- CHP’de kurultay günü

Partininin mevcut lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Yalova milletvekili Muharram İnce genel başkanlık koltuğu için yarışıyor.

2- Zeytin Dalı Harekatı | Bugün üç asker hayatını kaybetti

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 15’inci gününde iki asker Afrin’de, bir asker de Kilis’e saldırıda hayatını kaybetti. Böylece harekat başladığından beri yedisi sivil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

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3- Erdoğan gözünü okullara dikti: Ak Parti bayrağını üniversitede, liselerde dalgalandırmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bitlis’te halka hitap ederken, “2019’da Bitlis’in tüm mahallelerinde, üniversitesinde, liselerinde Ak Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” dedi.

4- Konsensus anketi: Yüzde 56, Bahçeli’nin Erdoğan’a desteğini ‘kötü’ buluyor

Konsensus Araştırma şirketinin son anketinde katılımcıların yüzde 56’sı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemesini ‘kötü’ olarak niteledi.

5- İmam hatipler başarısız: MEB 73 bekledi, yıl sonu ortalaması 64’te kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise düzeyinde imam hatiplerin başarı ortalamasını 73’e çekmek isterken, yıl sonunda ortalama 64,1’de kaldı.

6- Amaç acil servis yoğunluğuna çözüm: Poliklinikler ek mesai yapacak

Acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için devlet hastanelerinde bazı poliklinik hizmetlerinin saat 23.00’e kadar uzatılacağı bildirildi.

7- Emniyetin ‘Örgütle bağı yok’ dediği sanığa ‘örgüt üyeliği’nden 10 yıl hapis

Cep telefonunda Aziz Nesin, Cemal Süreya ve Uruguay eski devlet başkanı Jose Mujica’nın şiir ve sözleri bulunduğu için tutuklu yargılanan İsa Kutay, emniyetten alınan ‘Örgütle bağlantısı yoktur’ yazısına rağmen ‘örgüt üyeliği’nden dokuz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- Şeytan azapta gerek: Diyanet’e göre sol elle yemek yemek şeytanlara özgü

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘sol elle şeytanların yemek yediğini’ savundu.

9- ‘Cezaevinde kalamaz’ raporuna karşın tahliye edilmeyen mahkum yaşamını yitirdi

Sağlık komisyonunca ‘Cezaevinde kalamaz’ ve ‘Yüzde 96 ağır özür’ raporlarına rağmen tahliye edilmeyen Celal Şeker adlı mahkum hayatını kaybetti.

10- İşsiz yurttaş ‘Açım, aç’ diyerek Erdoğan’ın posterini indirdi: Atama saygım sonsuz

Bolu belediyesinin bulunduğu binaya çıkan işsiz bir yurttaş,“Açım aç” diye bağırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın binaya asılı posterini indirdi.

11- Bir Karaman polisiyesi: Garsona saldırıp dükkan sahibine silah doğrulttular

Karaman’da bir kokoreççiye giden polisler önce garsonu darp etti, ardından da dükkan sahibine saldırıp başına silah dayadı.

12- Boşanma davası açan eşinin aracına bomba koyan adam: Öldürme kastım yoktu

Zonguldak’ta boşanma davası açan eşinin aracının altına bomba yerleştiren adam, “Öldürmek kastım yoktu, gerçekçi olsun diye dinamit kullandım” dedi.