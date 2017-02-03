Akşam Postası / 3 Şubat 2017

1- Ayvalık’ta ‘SİT’ dereceleri düşürüldü: Cunda Adası yapılaşmaya açılıyor

SİT alanlarının iki yıl önce yeniden değerlendirmeye alındığı Ayvalık yapılaşmaya açıldı. Bakanlık, belediyeye gönderdiği yeni planda Cunda dahil adaların büyük bölümünde ‘SİT’ derecelerini düşürdü.

2- Ellerinde silahla ‘Hayır’ diyenleri bekleyenler serbest: Vatanımızı sevdiğimiz için yaptık

Düzce’de, ellerinde tabancayla çektikleri fotoğrafı, “Başkanlık sistemine hayır diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız” notuyla Facebook’ta paylaşan S.A. ve G.E., ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

3- ‘Hayır’ afişi asan üniversitelilere gözaltı

Antalya’da üç üniversite öğrencisi dün gece ‘Hayır’ afişi asarken gözaltına alındı.

4- CHP telefon masrafıyla zirveye oturan vekilinin başkanlık divanından istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis başkanlık divanı üyelerinin bir yıllık iletişim masraflarında zirveye oturan partisinin vekili Elif Doğan Türkmen’in başkanlık divanından istifasını istedi.

5- Yıldırım’a göre CHP ‘sonucuna katlanmalı’: Bölücülerle hareket etmeyecektiniz

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan CHP’nin “Bizi neden HDP’yle anıyorsunuz” diye rahatsız olduğunu savunarak, yaptıklarının sonucuna ‘katlanması’ gerektiğini söyledi: “Bölücülerle birlikte anılmak ağrınıza gidiyorsa, dokunuyorsa, onlarla birlikte hareket etmeyecektiniz.”

6- Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

MHP’de genel başkan adayıyken parti yönetimince ihraç edilen Sinan Oğan, Kanal 3 Hilal adında bir televizyon kanalıyla referanduma götürülecek ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ kampanyası başlattı.

7- Ahmet Türk’e tahliye kararı

Tutuklu Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk’e tahliye kararı çıktı.

8- Modacı Barbaros Şansal’ın üç yıl hapsi istendi: Gerekçe, ‘kin ve düşmanlığa tahrik’

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapis talep edildi.

9- Manisa’da parkta hamile kadına saldıran adama tahliye

Manisa’da bir parkta spor yapan dört aylık hamile Ebru Tireli’ye saldıran Davut K. hakkında tahliye kararı verildi. Saldırganın başka bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutukluluğu devam edecek.

10- Kurtulmuş’un beklentisi yüksek: Yeni anayasa teröre diz çöktürecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasanın terör örgütlerine ‘diz çöktüreceğini’ söyledi ve ekledi: “Sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

11- CHP’li Böke: Artık hepimiz daha fakiriz

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, “2014’ten beri yaşıyor olduğumuz fiili başkanlık yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor” dedi.

12- Almanya iltica isteyen Türk subayların iadesini reddetti: Özel uygulama yok

Almanya, darbe girişimi sonrasında iltica başvurusu yapan Türk subayların iade edilmesi çağrısını reddetti.

13- HDP, Merkel görüşmesinden memnun: Eş başkanların gelmemesi durumu özetliyor

HDP, bir dizi ziyarette bulunmak için dün Türkiye’ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yapılan görüşmeyi kendileri açısından olumlu ve önemli olarak tanımladı.

14- Yunanistan’dan ‘sakinleştirici’ mesaj: Türkiye’yle sürtüşme istemiyoruz

Ankara ile Atina arasında gerginlik sürerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, “Sürtüşme istemiyoruz” dedi.

15- Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi: Aralarında saldırganın eşi de var

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’ya düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Bu isimler arasında saldırgan Abdülkadir Maşaripov’un eşi de yer alıyor.

16- Akademisyenlerin ‘kanını isteyen’ Peker ilk duruşmaya gelmedi, dava ertelendi

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’ni ‘kanlarını oluk oluk akıtmak’la tehdit eden yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker, sözlerinden dolayı yargılandığı davanın ilk duruşmasına gelmedi.

17- Sayı 15’e yükseldi: Kayseri saldırısında yaralanan bir asker hayatını kaybetti

Kayseri’de çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne düzenlenen saldırıda yaralanan komando onbaşı Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18- Hopa’nın Çavuşlu köyünden kadınca ‘Hayır’: Civelek sen ne diyorsun yengem benim?

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceklerini duyuran Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyü kadınları, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ furyasını da ti’ye aldı.

19- Cumhurbaşkanı adayı Le Pen’in korumaları ‘yolsuzluk’ iddialarını soran gazeteciyi tartakladı

Fransa’da yıl içinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağın adayı Marine Le Pen’in korumaları, Avrupa Parlamentosu’ndaki yolsuzluk iddialarını soran bir gazeteciyi tartakladı.

20- South Park’ın yeni sezonunda Donald Trump yok: Gerçekte olanlar daha komik

ABD gündemindeki birçok konuyu mizahi bir şekilde ele almasıyla bilinen South Park’ın yaratıcıları, yeni sezonda artık Donald Trump’ı ti’ye almayacaklarını açıkladı.