Akşam Postası / 3 Ocak 2021

1. İstanbul’da baraj doluluk oranı 19.91: Geçen yıla göre yüzde 48 daha az

Sazlıdere Barajı’nın çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı / Fotoğraf: DHA

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün yüzde 19.91’e indi. Bu, İstanbul’un içme suyu kaynaklarının yüzde 80’den fazlasının boş durumda olduğu ve geçen yıla göre barajlardaki toplam su miktarının yüzde 48 daha az olduğu anlamına geliyor.

2. Filyasyon ekibi koordinatörü: Durumunu bildirmeyen üç yaşlımızı kaybettik

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinden Dr. Dicle Gündoğdu, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik bir savaş verdiklerini ifade etti. Çok sayıda hastanın ölüm korkusu yaşadığına, hastaneye yatmaktan korkanların olduğuna da değinen Gündoğdu, Akçakent ilçesinde belirti olmasına rağmen durumunu bildirmeyen üç yaşlının hayatını kaybettiğini söyledi.

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3. Definecilerin kaçak kazılarına dayanamadı: Cunda’daki 255 yıllık şapel yıkıldı

Fotoğraf: DHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen yel değirmenleri yakınındaki Ai Dimitri Manastırı’nın ardından içindeki 255 yıllık şapel de yıkıldı.

4. ‘Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 – Büyülü Gökkuşağı’ adlı kitap ‘muzır’ ilan edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 – Büyülü Gökkuşağı’ isimli kitabı ‘muzır yayın’ ilan etti. Gerekçe ‘cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yöneltecek’ olması.

5. Varank’tan ‘Volkswagen’ açıklaması: Salgın gerekçe gösterildi ama siyasilerin etkisi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa’da yatırım yapmaktan vazgeçen Alman otomotiv firması Volkswagen’in Covid-19 salgınını gerekçe gösterdiğini aktardı, ancak kararda ‘siyasilerin etkisi’ olduğunu savundu.

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6. Müşterilerinin imzasını taklit edip 12 milyon kredi çeken bankacı tutuklandı

Adana’da, müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan bankacı ve yardım ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

7. Bu da oldu: Peribacalarına sprey boyayla yazı

Fotoğraf: DHA

Kayseri Yeşilhisar ilçesindeki peribacalarından bazılarına sprey boyayla yazı yazıldı. Araplı Mahallesi’nin muhtarı Hamza Bulut, “Burada bulunan peribacaları tarih düşmanlarının saldırısına uğradı” diyerek tepki gösterdi.

8. Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9. Evin üzerine uçak düştü: Üç kişi hayatını hayatını kaybetti

Fotoğraf: Detroit Free Press

ABD’nin Detroit kentindeki bir evin üzerine uçak düştü; üç kişi hayatını kaybetti, bir kedi öldü.

10. Otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki müşteri ‘yasaklandı’

Fotoğraf: Twitter

ABD’nin Nashville kentindeki bir otelin çatı katındaki barından paraşütle atlayan iki müşterisi otel yönetimi tarafından ‘yasaklandı.’

11. 2021’e, 2021 dolar bahşişle girdiler

ABD’nin Miami kentindeki bir lokantanın çalışanları 2021 yılına 2021 dolar (15 bin 35 lira) bahşişle başladı.