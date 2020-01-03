Akşam Postası / 3 Ocak 2020

1- ABD, Bağdat’ta füze saldırısı düzenledi: İranlı komutan Süleymani öldürüldü
ABD, dün gece, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırdığı İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani (62) ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü.
İran’dan ABD’ye: Bu maceraperestliğin sonuçlarından sorumlu olacak
Trump’ın Demokrat rakipleri: Başkanın tehlikeli oyunu
ABD-İran gerilimiyle altın ve petrol fiyatları tırmandı
ABD, vatandaşlarına Irak’ı derhal terk etme çağrısında bulundu
Basra’da petrol sahasında çalışan ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı
ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım
Dışişleri: Bölgedeki durumdan derin endişe duyuyoruz
Trump: İran hiçbir zaman savaş kazanmadı, ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi
2- Eski Nissan CEO’su, Japonya’dan kaçarken MNG Jet uçaklarını yasadışı kullanmış
Özel uçak kiralama şirketi MNG Jet, eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un yargılandığı Japonya’dan Lübnan’a şirketin işlettiği uçakları yasadışı kullanarak kaçtığını açıkladı.
Nissan’ın eski CEO’su ‘hayalet yolcu’ olarak uçmuş
3- Çorlu faciasındaki bilirkişiler TCDD’den danışmanlık için 1 milyon lira almış
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.
Yine tren kazası: Doğu Ekspresi’nde boş lokomotif raydan çıktı
4- Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail: Tezkere Libya iç savaşını tırmandırıyor
Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Libya’ya asker konuşlandırmasına imkan tanıyan tezkerenin Libya’daki iç savaşı tehlikeli şekilde tırmandırdığını ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini söyledi.
Dışişleri: EastMed anlaşması Türkiye ve KKTC’yi dışlama adımı
Libya tezkeresi Resmi Gazete’de yayınlandı
Reuters: Trablus havalimanında uçuşlar roket ateşi nedeniyle askıya alındı
5- ’15 Temmuz’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis
’15 Temmuz Darbe Girişimi’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
6- DHA: MİT operasyonunda YPG’nin istihbarat sorumlusu öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürüldüğü bildirilen ‘Koşer‘ kod adlı Metin Arslan’ın YPG’nin istihbarat sorumlusu olduğu öne sürüldü.
7- Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu ve Babacan’a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin ‘millet ittifakı’ içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık ‘parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu‘ söyleyerek, “‘Millet ittifakı’nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim” dedi.
8- İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.
İkinci kez metrobüs deneyen İmamoğlu: Metro hatları açılınca ihtiyaç azalacak
9- Yazar Ahmet Altan’ın beş yıl 11 aylık cezasının bozulması talebine istinaftan ret
İsitnaf mahkemesi, yazar Ahmet Altan’a verilen beş yıl 11 aylık hapis cezasının bozulması talebini reddetti.
10- Tapu ve Kadastro: Tapu sorgulamaya kısıtlama getirilmedi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıtlama getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.
11- Nakliyeciler eylem yaptı, ‘dijital takograf’ altı ay ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni yılla birlikte nakliyecilere zorunlu tutulan dijital takograf uygulamasının altı ay ertelendiğini duyurdu.
12- CHP’li Cihaner: Kapatılan termik santrallere verilen garantiler devam ediyor
CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Çevre Kanunu’na uymadıkları için kapatılan altı termik santrale devletin verdiği ‘üretim kapasitesi üzerinden alım garantisi’nin sözleşme süresinin bitimine dek devam edeceğini öne sürdü.
13- Muş’ta 80 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.
14- Ekmeğe yüzde 12 ila 20 zam geliyor
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi.
TÜİK: 2019’da TÜFE yüzde 11.84, ÜFE yüzde 7.36
CHP’li Erdoğdu: Market fiyatlarıyla TÜİK’in enflasyonu birbirini tutmuyor
15- Satın alma ve birleşmede 15 yılın en düşük hacmi: Yılın işlemi üçüncü köprünün satışı
Türkiye’de 2019’da birleşme ve satın alma (M&A) hacmi 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük seviyesinde kaldı.
Merkez, kar payı dağıtılması için olağanüstü toplanacak
Dış ticaret açığı bir yılda yüzde 45 düştü: 30 milyar dolar
16- Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu, başına gelmeyen kalmadı
Bir araç kiralama şirketinden iki saatliğine kiraladığı otomobilde 60 bin liralık altınını unutan Emrah Çeber, durumu fark ettikten sonra altınların izini sürse de sonuç alamadı. Savcılık, Çeber’den sonra otomobili kiralayan iki kişi ve şirketin yetkililerinin ifadelerinin alınması için soruşturma başlattı.
17- MHK başkanı, ‘Zorlu görüşmesi’ni anlattı: Ali Koç ‘İkna oldum’ dedi
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, hakem hataları konusunda bilgilendirdiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “İkna oldum” dediğini söyledi.
18- Araştırma: Müzeye gidenin, opera ve tiyatro izleyenin ömrü uzuyor
İngiliz araştırmacılar müze ziyaret eden, opera ve tiyatroya giden kişilerin, bunları yapmayanlara oranla daha çok yaşadığını ortaya çıkardı.