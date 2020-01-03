Akşam Postası / 3 Ocak 2020

1- ABD, Bağdat’ta füze saldırısı düzenledi: İranlı komutan Süleymani öldürüldü

ABD, dün gece, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırdığı İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani (62) ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü.

2- Eski Nissan CEO’su, Japonya’dan kaçarken MNG Jet uçaklarını yasadışı kullanmış

Özel uçak kiralama şirketi MNG Jet, eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un yargılandığı Japonya’dan Lübnan’a şirketin işlettiği uçakları yasadışı kullanarak kaçtığını açıkladı.

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3- Çorlu faciasındaki bilirkişiler TCDD’den danışmanlık için 1 milyon lira almış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasına ilişkin davada bilirkişi olarak atanan üç ismin daha önce TCDD’ye danışmanlık hizmeti verdiği ve bunun karşılığında 1 milyon 40 bin lira aldığı ortaya çıktı.

4- Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail: Tezkere Libya iç savaşını tırmandırıyor

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Libya’ya asker konuşlandırmasına imkan tanıyan tezkerenin Libya’daki iç savaşı tehlikeli şekilde tırmandırdığını ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

5- ’15 Temmuz’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis

’15 Temmuz Darbe Girişimi’ davasında eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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6- DHA: MİT operasyonunda YPG’nin istihbarat sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda öldürüldüğü bildirilen ‘Koşer‘ kod adlı Metin Arslan’ın YPG’nin istihbarat sorumlusu olduğu öne sürüldü.

7- Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu ve Babacan’a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin ‘millet ittifakı’ içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık ‘parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu‘ söyleyerek, “‘Millet ittifakı’nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim” dedi.

8- İmamoğlu, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti: Her şey çok güzel olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, ‘23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nı ziyaret etti. Dink’in eşi Rakel Dink ve kızı Delal Dink, İmamoğlu’na müzeyi gezdirdi. İmamoğlu, 19 Ocak 2007’de öldürülen Dink’in anısına oluşturulan mesaj panosuna, “Her şey çok güzel olacak” notunu bıraktı.

9- Yazar Ahmet Altan’ın beş yıl 11 aylık cezasının bozulması talebine istinaftan ret

İsitnaf mahkemesi, yazar Ahmet Altan’a verilen beş yıl 11 aylık hapis cezasının bozulması talebini reddetti.

10- Tapu ve Kadastro: Tapu sorgulamaya kısıtlama getirilmedi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıtlama getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.

11- Nakliyeciler eylem yaptı, ‘dijital takograf’ altı ay ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni yılla birlikte nakliyecilere zorunlu tutulan dijital takograf uygulamasının altı ay ertelendiğini duyurdu.

12- CHP’li Cihaner: Kapatılan termik santrallere verilen garantiler devam ediyor

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Çevre Kanunu’na uymadıkları için kapatılan altı termik santrale devletin verdiği ‘üretim kapasitesi üzerinden alım garantisi’nin sözleşme süresinin bitimine dek devam edeceğini öne sürdü.

13- Muş’ta 80 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

14- Ekmeğe yüzde 12 ila 20 zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi.

15- Satın alma ve birleşmede 15 yılın en düşük hacmi: Yılın işlemi üçüncü köprünün satışı

Türkiye’de 2019’da birleşme ve satın alma (M&A) hacmi 2.9 milyar dolar ile son 15 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

16- Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu, başına gelmeyen kalmadı

Bir araç kiralama şirketinden iki saatliğine kiraladığı otomobilde 60 bin liralık altınını unutan Emrah Çeber, durumu fark ettikten sonra altınların izini sürse de sonuç alamadı. Savcılık, Çeber’den sonra otomobili kiralayan iki kişi ve şirketin yetkililerinin ifadelerinin alınması için soruşturma başlattı.

17- MHK başkanı, ‘Zorlu görüşmesi’ni anlattı: Ali Koç ‘İkna oldum’ dedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, hakem hataları konusunda bilgilendirdiği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “İkna oldum” dediğini söyledi.

18- Araştırma: Müzeye gidenin, opera ve tiyatro izleyenin ömrü uzuyor

İngiliz araştırmacılar müze ziyaret eden, opera ve tiyatroya giden kişilerin, bunları yapmayanlara oranla daha çok yaşadığını ortaya çıkardı.