Akşam Postası / 3 Ocak 2018

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1- Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt!

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylediği eski bakan Zafer Çağlayan’a koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt tahsis edilmiş.

2- PKK, rehin aldığını öne sürdüğü iki MİT görevlisinin bilgilerini paylaştı

PKK, beş ay önce rehin aldığını öne sürdüğü iki MİT görevlisinin bilgilerini paylaştı.

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3- Soylu’dan polise talimat: Uyuşturucu satıcısının bacağı kırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018’de uyuşturucuyu bitirme sözü verirken, okul çevresinde görülen satıcıların ‘bacağının kırılması’nı istedi.

4- CHP’den ‘çelişkiler’ raporu: Erdoğan FETÖ konusunda U dönüşü yapar mı?

CHP, AKP-‘FETÖ’ ilişkisine dair ‘AKP, 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ’den kopamadı’ başlıklı bir rapor yayınladı.

5- Güvenlik güçlerinin zırhlılarını tamir eden şirketin bayisi PKK’dan tutuklandı

Diyarbakır’da güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçları tamir eden şirketin bayiliğini yürüten bir kişi PKK operasyonunda tutuklandı.

6- Ankara İran’daki ‘bozkurtlar’ı sokaktan çekmek için harekete geçti: MHP devrede

Ankara’nın, İran’da bir haftayı dolduran gösterilere ‘bozkurt‘ işareti yaparak katılan Azerilerin geri çekilmesi için harekete geçtiği ortaya çıktı.

7- İstanbul’da 250 gram diye 190 gramlık ekmek satılıyor

İstanbul’da yedi farklı fırın, market ve bakkaldan alınan ekmekler üzerinde yapılan ölçümlerde, 250 gram diye satılan ekmeklerin neredeyse hiçbirinin 250 gram çıkmaması dikkat çekti.

8- ‘Bilgi transferi’ başladı: Avrupa’da 1,5 milyon Türk sosyal yardımı kaybedebilir

Türkiye’nin imzaladığı ve yeni yıl itibariyle yürürlüğe giren ‘Otomatik Bilgi Transferi’ nedeniyle Avrupa’da 1,5 milyon Türk’ün sosyal yardımlarını kaybetme riski var.

9- ‘Barış süreci’ gündemde değil: Çavuşoğlu ‘PKK’ya ön şart’ haberini yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği mülakattaki ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

10- 2017 enflasyonu yüzde 11.92: Memur ve memur emeklisine yüzde 1,69 ilave zam

Türkiye genelinde tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 0.69 arttı. Böylece 2017 enflasyonu, bir önceki yıla göre 3.39 puan artışla yüzde 11.92’ye yükseldi.

11- 20 ayda 38 kişi öldükten sonra: Hafriyat kamyonları, takip cihazlarıyla denetlenecek

İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazı takarak izleme yapacak.

12- AKP’li Karacan 80 milyona fatura çıkardı: Hepimizin cumhurbaşkanına borcu var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye’de herkesin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a borçlu olduğunu savundu.

13- AB de İran’ı ‘yakından izliyor’: Barışçıl gösteriler her ülke için temel hak

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran’daki protestolara ilgili, ‘insanların kabul edilemez biçimde öldürülmesi’ni kınayarak ‘herkesin şiddetten kaçınması’ çağrısında bulundu.

14- Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

15- ‘Gül adayınız olur mu? sorusu üzerine SP lideri: Önce partimize bakacağız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi partisinden aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin olarak, “Önce kendi kadrolarımız içindeki adaylara bakacağız” demekle yetindi.

16- Eski istihbarat müdürü Uzun’dan AKP’ye: Sizin bana yaptığınızı FETÖ bile yapmadı

Eski Emniyet İstihbarat Daire başkanı Sabri Uzun, Gülen Cemaati’nin hedefi olduğu gerekçesiyle kendisine sağlanan korumanın statüsünde değişikliği gidilmesi sebebiyle AKP’ye yüklendi.

17- Suriye’de Rus helikopteri düştü: İki pilot öldü

Rusya, Suriye’de görev yapan Mi-24 helikopterinin 31 Aralık’ta teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.

18- Trump’tan Kim’e ‘nispet’: Benim nükleer düğmem daha büyük ve çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un nükleer saldırı tehdidine, “Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Üstelik onunkinden çok daha büyük ve güçlü, dahası çalışıyor” diye karşılık verdi.

19- CNN Türk ‘zam furyası’nı böyle gördü: O küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?

CNN Türk’ün ana haber sunucusu Duygu Demirdağ, 2017’nin son günlerinde arka arkaya gelen zamları anlattığı haberini şu sözlerle sundu: “O küçük, tatlı zamlar hangi alanlara geldi?”

20- Antalyalı piyango talihlisi 25 yaşında, 1800 lira maaşlı: İlk işi işe gitmemek oldu

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletin Antalyalı talihlisinin kimliği belli oldu.