Akşam Postası / 3 Nisan 2021

1. BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de uygulanmaya başlayan BioNTech/Pfizer aşısının kullanımıyla ilgili kurallar rehberini yayınladı.

2. Ve başladı: İki şirkette ‘ücretsiz izin’ kararı

Kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasının ardından ilk ‘ücretsiz izin’ kararları havacılık sektöründen geldi.

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3. Türkiye’nin krizi dünyayı gerdi: Uzmanlar ne diyor? 2013’teki gibi panik yaşanır mı?

Türkiye’deki Merkez Bankası başkanı değişimi piyasaları altüst ederken, dünyanın en büyük fon yöneticileri ve önde gelen ekonomistleri arasında gelişen piyasaların kırılganlığına dair uzun süredir devam eden tartışma alevlendi.

4. Gıdada fiyat artışı: TÜİK’e göre yüzde 18 halka göre yüzde 40

TÜİK’in son raporunda yüzde 18.40 açıklamasına karşın, Metropoll’ün araştırması, gıda enflasyonunun seçmen gözünde yüzde 40’ın bile üstünde algılandığını ortaya koydu.

5. Araştırma: Derslere düzenli katılan öğrenciler bile ‘uzaktan öğrenemiyor’

Uzaktan eğitimde düzenli olarak derslere devam eden öğrencilerin dahi yalnızca yarısı bir şeyler öğrenebiliyor.

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6. HDP’li Gergerlioğlu, cezaevine götürüldü

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hapis cezasının onanmasının ardından dün yaka paça gözaltına alındıktan sonra bugün cezaevine götürüldü.

7. Yavaş iki günde 2 milyon lira topladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı yardım kampanyasında iki günde 2 milyon lira toplandı.

8. İndirilen sadece kadınların pankartı değil, ‘yetkililerin yüzündeki iki yüzlü maske’

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etmek amacıyla İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir binaya asılan dev dilekçe kaldırıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dilekçenin kaldırılmasını protesto etti.

9. Refik Anadol’un sergisi yine gündemde: Bu kez ‘çekemeyenler’e dev anten hediyesi var!

‘Yeni medya sanatçısı’ Refik Anadol’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen ‘Makine Hatıraları: Uzay’ adlı sergisi ‘Yoğun ilgi! Kapısında kuyruk oluştu‘ haberleriyle gündemdeydi. Şimdi de sanatçının ’70 metrelik anten hediyesi’yle konuşuluyor.

10. Dünyanın ‘resmen evli’ ilk eşcinsel çifti 20’nci yılını kutladı: Onur duyuyoruz

Çift 20 yılıın ardından tarihin bir parçası olduğu için mutlu. Gert’in “Mümkün olduğu için onurluyum” diye başladığı cümleyi eşi Dolf tamamlıyor: “Bu işte payımız olduğu için onur duyuyoruz. Tarih yazdık.”

11. Louvre’un tamamını oturduğunuz yerden bedavaya gezebilirsiniz artık

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü müzesi Louvre, elindeki tüm eserleri online bir platforma koydu: Tamı tamına 48 bin parçayı oturduğunuz yerden görebilirsiniz. Üstelik bedava!

12. İzmirli şarkıcı 100 yaşında: Bir kez daha Adieu Dario!

Bugün, İzmir’de avukat yazıhanelerinde getir götür işleri yaparken kendi kendine Fransızca ve gitar çalmayı öğrenen, günün birinde “Ver elini Paris” diye şansını denemek için dünyaya giden, fakat Türk pasaportunu asla değiştirmeyen, Dario Moreno’nun 100’üncü yaşı.

13. Uber’e 1.1 milyon dolar ayrımcılık cezası

Yolcu taşıma uygulaması Uber 14 kez araca alınmayan görme engelli kişiye 1.1 milyon dolar (yaklaşık 9 milyon lira) ödeyecek.