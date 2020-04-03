Akşam Postası / 3 Nisan 2020

1- Türkiye’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, vaka sayısı 20 bin 921’e çıktı

Son 24 saatte 16 bin 170 test yapıldı, 2 bin 786 yeni vaka saptandı; 69 kişi hayatını kaybetti.

3- İmamoğlu: Geç kalma aşamasındayız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de toplam corona virüsü vaka sayısının yüzde 60’ını oluşturan İstanbul’un ‘hastalığın merkezi’ haline geldiğini belirterek, neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki şehirde pandemiyi engellemenin dünyayı rahatlatacağını söyledi.

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4- Acemoğlu: Salgın derinden etkileyecek, sistemin değişmemesi mümkün değil

Dünyanın önde gelen iktisatçılarından, ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yeni tip corona virüsü salgınının ekonomide çok derin etkileri olacağını belirtti. “Salgının ekonomik etkileri çok derin olabilir. Salgına yakalanan insanların ekonomiye katkısı kayboluyor” diyen Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin salgına kötü bir durumda yakalandığının altını çizdi.

5- TTB: Sağlık çalışanlarını korumak için risk değerlendirmesi yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce risk değerlendirmesi yapmasını ve bunun ışığında çalışma yer ve saatlerinde değişiklik istedi.

6- TEB’den çağrı: Hayatını kaybeden eczacılar var, koruyucu ekipman erişime açılsın

Türk Eczacıları Birliği (TEB) eczacılar arasında Covid-19 hastalığı tanısı konulan ve hayatını kaybedenler olduğunu belirterek, piyasada yeterince bulunamayan koruyucu ekipmanların eczane çalışanlarının erişimine açılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

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7- ‘Corona’dan ölen kadının, sekiz aylıkken sezaryenle dünyaya gelen bebeği de hayatını kaybetti

Sekiz aylık hamileyken Covid-19’a yakalanan ve pazartesi günü hayatını kaybeden Betül Aydın’ın, sezaryenle alınan bebeği de yaşama tutunamadı.

8- ‘Corona’ önlemleri

İşsizlik maaşı evde ödenecek. Diyanet, her hafta ülkenin farklı bir camiinde asgari düzeyde katılımla cuma namazı kılınacağını açıkladı… Fahiş fiyat uyguladığı iddiasıyla 7 bin 400 firmaya daha inceleme başlatıldı… Koç Holding, 20 milyon lira bağışladı… Araç muayenelerini yaptıramayanlara üç ay ek süre tanındı…

9- Gazeteci Hakan Aygün, Twitter paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Gazeteci Hakan Aygün, Twitter’daki bir paylaşımı nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

10- Merkez Bankası ‘Zayıflama yok’ demişti: Kartlı alışveriş bir haftada yüzde 30 düştü

Banka ve kredi kartıyla yapılan toplam harcamalar geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 30.8 düşüşle 19.6 milyar liradan 13.5 milyar liraya geriledi.

11- ‘Corona’ günlüğü

ABD’de bir günde 921, Britanya’da 684, İran’da 134, İspanya’da 932, Singapur’da beş, Almanya’da ise 145 kişi hayatını kaybetti.

12- New Yorklu hemşire: 28 yaşındayım, vasiyetimi yazıyorum

Covid-19 nedeniyle 6 bin 95 kişinin hayatını kaybettiği 245 bini aşkın vakanın bulunduğu ABD’nin salgından en ağır darbeyi alan eyaleti 2 bin 538 kişinin öldüğü New York. Eyaletteki New York kentinde geçen pazar dört dakikada bir kişi öldü. Kalbi duran hastaların sağlık ekipleri tarafından kalplerinin çalıştırılmaması halinde hastaneye götürülmemesi kararlaştırıldı. Kentin simgesi Central Park’ta sahra hastanesi kuruldu.

13- Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288’inci gününde hayatını kaybetti. Grup Yorum, Bölek’in ölümünü Twitter hesabından, “288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz” sözleriyle duyurdu.

14- Tahir Elçi cinayeti davası: Dava başka şehre taşınabilir, ilk duruşma 21 Ekim’de

Avukat Tahir Elçi’nin vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin beş yıl süren soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın başka bir kentte görülmesi gündemde.

15- Bakanlık: İlk üç ayda kadın cinayetleri yüzde 22 azaldı

İçişleri Bakanlığı, 2020 yılının ilk üç ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldığını açıkladı.

16- Benzine 20 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 20 kuruş zam yapıldı.

17- Van’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

18- Mahkeme ‘gar ihalesi’ni iptal etmedi, İBB Danıştay’a gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının bazı bölümleri için yapılan ihalenin iptali isteminin mahkeme tarafından reddedildiğini, Danıştay’a gidileceğini açıkladı.

19- ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının yöneticisine ‘FETÖ’den tutuklama

Ankara başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının yöneticisi tutuklandı.

20- Gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tutukluluğuna devam kararı

Oda TV’de yayınlanan MİT haberi sonrası tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



