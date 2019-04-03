Akşam Postası / 3 Nisan 2019

1. İstanbul’da oy sayımını anlama kılavuzu: Nerede itiraz edildi, nerede sayım yapılıyor?

İstanbul’da AKP’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi, buna karşılık CHP’nin yaptığı seçim kurullarından aldığı kararlar okurlar için olayın takibini zorlaştırdı.

2. İmamoğlu, mazbatasını istedi: Kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu?

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediyesine (İBB) başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Mazbatamızı talep ediyoruz” dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İBB başkanlığına seçildiğinde selefi SHP’li Nurettin Sözen’le yan yana çekilmiş bir fotoğrafını gösterip “Kazananın elini havaya kaldırmak bu kadar zor mu” diye sordu.

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3. Erdoğan’dan İstanbul seçim sonucu yorumu: Bunlar topal ördek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yerel seçim tartışmalarıyla ilgili yorum yaparken ‘bunlar topal ördek‘ ifadelerini kullandı.



4. AKP yetkilisi: İstanbul’da fark azalıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, itirazların ardından İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın azaldığını savunup daha da azalacağını öne sürdü.

5. YSK başkanı: İstanbul’da bazı ilçelerde geçersiz oylar sayılıyor, sonuç bağlayıcı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkanı Sadi Güven, yerel seçimde itiraz olmayan yerlerde mazbataların verildiğini söyledi.

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6. Ankara’nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor

AKP’nin itirazıyla Ankara’nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

7. ABD dışişlerinin seçim açıklaması Ankara’yı kızdırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tepki gösterdi.

8. Enflasyon martta yüzde 19.71’e yükseldi

Yıllık enflasyon şubattaki yüzde 19.67 düzeyinden yüzde 19.71 düzeyine yükseldi.

9. BASK: Memur ve emekli için gerçek enflasyon yüzde 29.77

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) mart ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada gıda ve alkolsüz içecekte fiyatların yılbaşından bu yana yüzde 10.1 olduğunu vurguladı ve “Memur ve emekli için mutfaktaki yangın söndürülemiyor” dedi.

10. MHP itirazı sonrası Kars’ta oylar yeniden sayıldı, HDP’nin oyu arttı

Kars’ta kent belediyesi için MHP’nin itirazı üzerine ikinci sayım yapıldı. İkinci sayımda da HDP’nin belediyeyi kazandığı belirlendi.

11. Başkanlar değişir kadınların siyasetteki yeri değişmez: 1389 başkanın sadece 37’si kadın

31 Mart yerel seçimlerinin geçici sonuçlarına göre yarışı kazanan 1389 belediye başkanının sadece 37’si başka bir deyişle yüzde 2.66’sı kadın.

12. Bir kadın daha terk edilmeyi kabullenemeyen bir adam tarafından öldürüldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından otel odasında pompalı tüfekle öldürüldü.

13. 2010’da Kızılay’da eylem yapan Tekel işçilerine dokuz yıl sonra ceza davası

2010 yılının şubat-nisan aylarında, Ankara’daki Kızılay Meydanı’nda yaklaşık üç ay boyunca eylem yapan Tekel işçilerine dokuz yıl sonra ceza davası açıldı.

14. Köpekleri sürükleyen iki sürücü 773’er lira cezayla kurtuldu

İzmir’de köpeklerini arabalarının arkasına bağlayıp yolda sürükleyen iki sürücüye 773’er lira para cezası verildi.