Akşam Postası / 3 Mayıs 2020

1. İyileşen sayısı ilk kez vaka sayısını geçti: 61 ölüm, 1670 yeni vaka, 4 bin 892 iyileşen

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak 3 bin 397’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1670 yeni vakayla 126 bin 45’e çıktı.

2. Kılıçdaroğlu’ndan öğrenciye: Gazeteci olduğunuzda biz iktidar olacağız

Öğrenciler, YÖK’ün corona virüsü nedeniyle geçilen online eğitime ulaşamayan öğrencilere “Paranız yoksa okumayın” dediğini söylerken, Kılıçdaroğlu, gazeteci olmak istediğini söyleyen bir öğrenciye “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” cevabını verdi.

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3. 1 Haziran’da başlayacak eğitimin taslak planında ayrıntılar belli oldu

Okullar 1 Haziran’da kademeli olarak açılacak. Belirlenen taslak plana göre ilk etapta 8 ve 12. sınıf öğrencileri okula gidecek. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri sürece dahil edilmeyecek.

4. ‘Corona’ önlemleri | 31 ile giriş-çıkış yasağı yarın yeniden değerlendirilecek

İçişleri Bakanlığı, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi gecesine kadar uzatıldığını açıkladı.

5. ‘Corona’ günlüğü

ABD’de son 24 saatte can kaybı 1711 artarak 67 bin 494’e ulaştı.

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6. Almanya kalkınma bakanı: Artan kapitalizm anlayışı sona ermeli

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, corona virüsü krizi için “İnsanlığa, doğa ve çevre ile daha farklı bir ilişki içine girmesi için bir alarm sinyali” dedi.

7. Yunan yetkililer: ‘Corona’ riski nedeniyle binlerce sığınmacı anakaraya getirilecek

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan kalabalık sığınmacı kamplarından yüzlerce sığınmacıyı anakaraya taşıyacağı bildirildi.