Akşam Postası / 3 Mayıs 2019

1. Enflasyon nisanda yüzde 19.50: Gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) seçim belirsizliğiyle geçen nisanda yüzde 1.69 oranında arttı. Yıllık enflasyon marttaki yüzde 19.71 düzeyinden hafif bir düşüşle yüzde 19.50 düzeyine geriledi. Gıda enflasyonu ise marttaki yüzde 29.77 düzeyinden yüzde 31.86’ya yükseldi.

2. İmamoğlu bu kez mazbatasıyla Anıtkabir’de

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim ertesi Anıtkabir’e yaptığı ve iktidar partisinin tepkisine neden olan ziyareti bu kez tartışmalardan uzak şekilde gerçekleştirdi.

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3. Anayasa Mahkemesi’nin Cumhuriyet kararı: İmkansızı ispat arayışı

Anayasa Mahkemesi, insan haklarını koruyan bir yüksek mahkeme olarak varlığının hala bir anlamı olduğuna ilişkin son fırsatı da tepti ve Cumhuriyet davasında tutuklama kararlarına ilişkin başvurularda hak ihlali görmedi.

4. CHP’den Ankara jandarma komutanı için suç duyurusu

CHP, 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde saldırıya uğrayan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu.

5. Fahrettin Altun’dan ABD Büyükelçiliği’ne: Basın özgürlüğünün arkasına saklanmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Büyükelçiliği’nin ‘Türkiye’ye ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına saygı gösterme çağrısı’ yapmayı sürdüreceklerine dair açıklamasına, “ABD’yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz” mesajıyla tepki gösterdi.

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6. Yeni Zelanda’da yaralanan Türk hayatını kaybetti; ölü sayısı 51’e yükseldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, 15 Mart’ta düzenlenen iki camiye yönelik saldırılarda sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti. Tuyan’ın ölümüyle saldırılarda ölenlerin sayısı 51’e yükseldi.

7. Savcılık açıklamasında ne dedi? Meğer ‘seçime 32 soruşturma’ haberi son dakika değilmiş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul seçimleriyle ilgili açtığı soruşturmaların yasalar uyarınca yürütüldüğü yönünde bir açıklama yapma gereği duydu ve yapılan yorumların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

8. Çamlıca Camii’nin açılışına davet edilmeyen İmamoğlu: Olsun, Hacı Bayram’a gideriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor’ hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceğini umduğunu söyledi.

9. Çavuşoğlu: ABD ile ilişkiler sadece S-400’e bağlı değil, bağlantımız devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerin sadece S-400 veya F-35 konusuna bağlı olmadığını söyledi ve “Bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konularda bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz” dedi.

10. Zonguldak’taki tıp fakültesi hastanesinde ameliyatlar ilaç yokluğundan durdu

Zonguldak’taki Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ilaç sıkıntısı nedeniyle hafta başından itibaren acil ameliyatların hepsi iptal edildi.

11. Türkiye NATO törenini terk etti

NATO’da komutanlık devir teslim törenine, ittifaka üye olmayan Kıbrıslı Rum temsilciler davet edildi. Türkiye, töreni terk etti.

