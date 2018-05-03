Akşam Postası / 3 Mayıs 2018

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1. Kesici adaylık başvurusu yaptı, İnce’nin afişleri hazır: ‘Türkiye’ye güvence’

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişleri matbaada hazırlandı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

2. Bahçeli ‘100 bin imza’yı iki bakana sordu: ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’ takip edildi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı gibi seçmeni olduğunu’ da belirterek bu kişilerin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişilerin etrafında toplanıp toplanmayacağını sordu.

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3. Tüm yetkiler Erdoğan’a: Bakanlıkların kuruluş yasalarını kaldırma hazırlığı

AKP’nin bir kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bakanlıkların kuruluş yasalarını kaldırmayı ve bakanlıkların işleyişindeki tüm inisiyatifi kararnamelerle düzenleme yapacak cumhurbaşkanına bırakmayı planladığı öne sürüldü.

4. Erteleme sebebi: Dörtlü ittifak, Erbakan’ın ‘AK Saçlılar’ının olurunu bekliyor

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üzerinde uzlaştıkları ittifak modeline ilişkin bugün yapması beklenen ortak açıklama ertelendi.

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5. Sendika ‘soruşturma’ istedi: TRT dizisinin setinde biri çocuk iki kişi yaralandı

TRT için çekilen bir dizi setinde, 10-12 yaşlarındaki bir çocuğun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

6. Sıralı tam liste: AKP’de Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek dahil 22 isim aday değil

AKP’den 22 isim 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Aday olmayanlar arasında Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin bulunuyor.

7. Meclis’te devam: Baykal aday adaylığı başvurusu yaptı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın aday adaylığı başvurusu parti genel merkezine yapıldı.

8. Milli Eğitim beş bin sözleşmeli öğretmen atayacak: Başvuru koşulları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacak.

9. Seçmenin dinlediği müzikler: AKP ile MHP’liler halen ‘farklı mahallenin çocukları’

Sosyal medyada altı siyasi parti liderleri ve müzisyenlerin takipçileri arasında yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı.

10. Saadet’ten ‘Kürt açılımı’: Rapor hazırladık, Diyarbakır’da açıklayacağız

Kürt sorununun çözümüne yönelik kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeri geldiğinde Diyarbakır’a gidip açıklama yapacaklarını söyledi.

11. Hapsi isteniyordu: Tweet nedeniyle Miss Turkey tacı alınan Itır Esen’e beraat

Darbe girişiminin yıldönümünde attığı bir tweet nedeniyle tacı alınan ‘Miss Turkey World Güzeli’ Itır Esen, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

12. BBP de ‘cumhur ittifakı’na katıldı: AKP listesinden seçime girecekler

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na Büyük Birlik Partisi (BBP) de katıldı.

13. Yüksel’de polis, 75 yaşındaki kadını darp etmişti: Kamera kayıtları ortaya çıktı

Ankara Yüksel Caddesi’nde polis tarafından darp edilen 75 yaşındaki Perihan Pulat’ın, saldırı anına dair görüntüleri ortaya çıktı. Pulat, polisler hakkında şikayetçi olacak.

14. Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Türkiye 150’nci sıraya geriledi, 30 yılın en kötüsü

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde açıklanan küresel basın özgürlüğü endeksine göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 157’nci sırada yer aldı.