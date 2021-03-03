Akşam Postası / 3 Mart 2021

1. Tahir Elçi davası: Sanık polisler ifade vermeden önce görüntüleri izlemiş

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Kasım 2015’te öldürülmesiyle ilgili üç polis ve bir PKK’lının yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2. Berberoğlu’nun da aralarında bulunduğu sekiz vekilin fezlekesi TBMM başkanlığında

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun da bulunduğu sekiz milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.

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3. Akşener: İYİ Parti fezlekelerin önünü arkasını iyice okur, gereği neyse yapar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur” dedi.

4. CHP’li vekil: Hedef Anayasa’nın ilk dört maddesi, laikliği çıkarmaya çalışıyorlar

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yeni anayasa tartışmalarında hedefin, ‘Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi’ olduğunu söyledi.

5. İki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu: Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin Ordu valisinin suç duyurusu üzerine hakkında açılan ‘hakaret’ davasında açıklanan savcılık mütalaasını ‘gündemi alabora etmek için sarf edilen çabalar’ olarak nitelendirdi.

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6. CHP: Boğaziçi eylemlerindeki hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulsun

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve polisin orantısız müdahalesinin araştırılması için Meclis’te alt komisyon kurulmasını önerdi.

7. Hacettepe Üniversitesi: Çin aşısının etkinliği yüzde 83.5

Hacettepe Üniversitesi, Çin’den alınan Sinovac aşısının üçüncü faz sonuçlarını açıkladı.

8. Enflasyon yıllık bazda yüzde 15.61 ile Temmuz 2019’dan beri en yüksekte

Tüketici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0.91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27.09 oldu.

9. CHP’li vekil: Zafer Havalimanı’nda kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro

Fotoğraf: zafer.aer

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda 2020 yılında kamunun kaybının yaklaşık 7 milyon avro olduğunu ve bu yılın ocak ayı döviz kuruyla bu bedelin ödendiğini söyledi.

10. AKP’li Kurtulmuş: Seçim barajının düşürülmesi demokrasiye faydalı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yüzde 10’luk seçim barajının bir anlamının kalmadığını belirterek düşürülmesinin faydalı olacağını söyledi.

11. İçişleri Bakanlığı, yeni sürece ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı, ‘kontrollü normalleşme’ sürecine ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı.

12. Çavuşoğlu: Eylem planı, vize serbestisi için kalan kriterleri kapsıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu İnsan Hakları Eylem Planı’nın, AB’nin vize serbestisi anlaşması için şart koştuğu kriterlerin geri kalanını kapsayacağını söyledi.

13. UNICEF: Salgın nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun okulu bir yıldır kapalı

UNICEF okulları açık tutmaya öncelik verilmesine dikkat çekmek için ‘salgın sınıfı’ kurdu. (Fotoğraf: UNICEF)

UNICEF’in verilerine göre, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuğun okulu Covid-19 kaynaklı önlemler nedeniyle neredeyse bir yıldır kapalı.

14. Doktor: Eşini kaybeden bir teyzemiz cenaze sonrasında 200 kişiye virüs bulaştırdı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci, eşinin vefatının ardından köylülerin evinde misafir ettiği kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığını, 200’e yakın kişinin hastalığa yakalandığını belirtti.

15. Profesör uyardı: Karadeniz’le ilgili önlem alınmazsa tüm ülke için risk olabilir

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vaka sayılarının yüksek seyrettiği bölgede komşu illerin de bu durumdan etkilendiğini belirterek uyardı: Önlem alınmazsa ülkemizin diğer bölgelerine de yayılabilir.

16. EPDK’dan akaryakıttaki ‘makul olmayan artışlar’a inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘haksız kâr artışıyla fiyatlarına gizli zam yapan’ akaryakıt dağıtım şirketlerine inceleme başlattı.

17. Ziraat batık kredilere ödeme kolaylığı getiriyor

Ziraat Bankası, kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin 2020 sonu itibariyle takip hesaplarına intikal etmiş kredilere ödeme kolaylığı imkanı getireceğini açıkladı.

18. Havayolu şirketinden ‘gizemli uçuş’ kampanyası: Yolcular uçağın nereye ineceğini bilmeyecek

Fotoğraf: Reuters

Salgın nedeniyle sınırların 2022’den önce açılmayacağından yola çıkan Avustralya’nın ulusal havayolu şirketi Qantas, yolcu sayısını artırmak ve ülke turizmini canlandırmak için yola çıkanların ‘nereye ineceklerini bilmedikleri’ uçuşlar başlattı.

19. Üniversitede korkuluklar kırıldı: Dördüncü kattan düşen beş öğrenci hayatını kaybetti

Fotoğraf: Youtube

Bolivya’nın El Alto kentindeki bir üniversitede, korkuluklar kırıldı. Dördüncü kattan düşen beş öğrenci hayatını kaybetti; üç öğrenci yaralandı.

20. Japon milyarder, Ay yolculuğuna dünyanın her yerinden sekiz kişi davet ediyor: Biletler benden!

Fotoğraf: Reuters

Japon milyarder Yusaku Maezawa SpaceX’in Ay yolculuğunda kendisine eşlik etmesi için sekiz kişiyi davet etti: “Biletler benden!”