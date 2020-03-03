Akşam Postası / 3 Mart 2020

1. Meclis’te İdlib oturumu: Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl saklanacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle bugün toplandı.

2. AYM: Yasal kuruluşlara üye olmak tek başına terör örgütü üyeliğine delil olamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal alanda faaliyet gösteren kuruluşlara üye olanlara, başka bir delil gösterilmeden ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan ceza verilmesini ‘örgütlenme özgürlüğü’nün ihlali olarak değerlendirdi.

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3. TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 12.37’e yükseldi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.

4. Avusturya başbakanından sığınmacı yorumu: Türkiye’ye boyun eğilmemeli

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupu Birliği (AB) sınırındaki sığınmacılar konusunda Türkiye’ye ‘boyun eğilmemesi’ gerektiğini söyleyerek “Bu konuda (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan kazanırsa, içeride sınırları olmayan Avrupa tarih olur” dedi.

5. Popüler internet alışveriş sitelerinde Nazi sembolü baskılı çocuk giysisi satılıyor

Tshirthane.com isimli internet sitesinde çocuklar için üzerinde Nazi sembolü kartal ve svastika bulunan swaetshirt’ler satılıyor.

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6. Kadıköy’deki Las Tesis eylemine katılan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istemi

Şili’deki feminist grup Las Tesis’in kadına şiddetle mücadele günündeki danslı eylemin benzerini İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istendi.

7. Lavrov: İdlib’de çözüm Rus-Türk anlaşmalarına uyulmasına bağlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki sorunların çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

8. Ağrı’da PKK’lıların saldırısında bir sivil daha hayatını kaybetti

Ağrı’da PKK’lıların Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarını taşıyan minibüse yönelik roketli saldırısında hayatını kaybeden sivil personelin sayısı ikiye çıktı.

9. Pegasus uçağının kaptan pilotunun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti

İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 5 Şubat’ta pistten çıkan uçağın, üç kişinin ölümüne 180 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

10. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırı sonrasında, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni kefenle karşılayanlar vardı, neden göndermiyorsun oraya” diye çıkıştı.

11. Suudi Arabistan’dan gelenlere havalimanında sağlık kontrolü

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararının ardından, Suudi Arabistan’daki umrenin ardından Türkiye’ye dönenlere İstanbul Havalimanı’nda sağlık kontrolü yapıldı.

12. İBB’den müze ücretlerine yüzde 30 ila 50 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş. tarafından işletilen müzelerin girişlerine yüzde 30 ile 50 arasında zam yaptı.

13. Le Mesurier’in ölümü için takipsizlik kararı

İstanbul’da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi.