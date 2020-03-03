Akşam Postası / 3 Mart 2020

1. Meclis’te İdlib oturumu: Tutanaklar devlet sırrı olarak 10 yıl saklanacak
TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle bugün toplandı.
2. AYM: Yasal kuruluşlara üye olmak tek başına terör örgütü üyeliğine delil olamaz
Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal alanda faaliyet gösteren kuruluşlara üye olanlara, başka bir delil gösterilmeden ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan ceza verilmesini ‘örgütlenme özgürlüğü’nün ihlali olarak değerlendirdi.
3. TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 12.37’e yükseldi
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.
Dış ticaret açığındaki hızlı artış devam ediyor: Şubatta 3 milyar doları geçti
4. Avusturya başbakanından sığınmacı yorumu: Türkiye’ye boyun eğilmemeli
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupu Birliği (AB) sınırındaki sığınmacılar konusunda Türkiye’ye ‘boyun eğilmemesi’ gerektiğini söyleyerek “Bu konuda (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan kazanırsa, içeride sınırları olmayan Avrupa tarih olur” dedi.
Bloomberg: Türkiye’nin AB’ye karşı eli sandığı kadar güçlü değil
5. Popüler internet alışveriş sitelerinde Nazi sembolü baskılı çocuk giysisi satılıyor
Tshirthane.com isimli internet sitesinde çocuklar için üzerinde Nazi sembolü kartal ve svastika bulunan swaetshirt’ler satılıyor.
6. Kadıköy’deki Las Tesis eylemine katılan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istemi
Şili’deki feminist grup Las Tesis’in kadına şiddetle mücadele günündeki danslı eylemin benzerini İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapan altı kadın hakkında üç yıla kadar hapis istendi.
7. Lavrov: İdlib’de çözüm Rus-Türk anlaşmalarına uyulmasına bağlı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki sorunların çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.
İstanbul’da ‘Savaşa hayır’ demek 10 Mart’a kadar yasak
Rusya: Türkiye ile çatışma riskini en aza indirmeyi umuyoruz
MSB: Rejime ait bir uçak düşürüldü
8. Ağrı’da PKK’lıların saldırısında bir sivil daha hayatını kaybetti
Ağrı’da PKK’lıların Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarını taşıyan minibüse yönelik roketli saldırısında hayatını kaybeden sivil personelin sayısı ikiye çıktı.
9. Pegasus uçağının kaptan pilotunun avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti
İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 5 Şubat’ta pistten çıkan uçağın, üç kişinin ölümüne 180 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan’ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
10. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Topuğunuz kıçınızda Putin’e koşuyorsunuz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırı sonrasında, “Şehitler tepesi boş kalmayacak” söylemini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seni kefenle karşılayanlar vardı, neden göndermiyorsun oraya” diye çıkıştı.
Bahçeli: Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?
11. Suudi Arabistan’dan gelenlere havalimanında sağlık kontrolü
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararının ardından, Suudi Arabistan’daki umrenin ardından Türkiye’ye dönenlere İstanbul Havalimanı’nda sağlık kontrolü yapıldı.
Fransa’dan gelen Türk yolcu, Milas’ta ‘corona’ şüphesiyle gözlem altına alındı
Sivas’ta ‘corona’ şüphesi: Hasta gözlem altında
İran’da ‘corona’dan ölen insan sayısı 77’ye yükseldi
‘Corona’ Ukrayna’ya da sıçradı
Almanya’da ‘corona’ paniği: Market rafları hızla boşalıyor
Dolar, ‘G7 corona önlemi alacak’ söylentisiyle güne düşüşle başladı
12. İBB’den müze ücretlerine yüzde 30 ila 50 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür A.Ş. tarafından işletilen müzelerin girişlerine yüzde 30 ile 50 arasında zam yaptı.
13. Le Mesurier’in ölümü için takipsizlik kararı
İstanbul’da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi.