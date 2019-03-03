Akşam Postası / 3 Mart 2019

1. AKP’li vekil: Allah AKP’ye oy verilmesini emrediyor

AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’daki seçim konuşmasında, “Oyunuzu bize verirseniz, mahşerde Allah size hiçbir hesap sormayacak” dedi.



2. Erdoğan, İdris Naim Şahin’i hedef aldı: Bu taklacıya dersini verin!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında halka hitap ettiği Ordu’da Saadet Partisi’nin adayı İdris Naim Şahin’i hedef alarak “Bu taklacıya 31 Mart’da dersini verin” dedi.



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3. Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici gazeteden ayrıldı

Hürriyet gazetesinin okur temsilcisi Faruk Bildirici gazeteden ayrılıyor.

4. HDP’li vekil Dersim Dağ süresiz açlık grevine başladı

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride son verilmesi ve açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek’ için süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başladı.

5. AKP’den seçim öncesi fazla mesai hamlesi: Belediyelerde 24 saat hizmet verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“Bakanlık olarak cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde yedi gün 24 saat usulüne geçeceğiz” dedi.

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6. Rusya’dan Türkiye’ye İdlib eleştirisi: Mutabakatı tam uygulamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunda Türkiye ile vardıkları mutabakatın henüz tamamen uygulanmadığını söyledi.



7. Şam’a ‘Kürtler’den teklif: Suriye devletinin adı değişsin

Suriye’de yeni anayasa sürecinde yer alan bir Kürt temsilcinin, yeni düzende Suriye Arap Cumhuriyeti’nin adının değişmesini teklif ettiklerini söyledi.



8. Dünya Ekonomik Forumu: Kadın-erkek eşitliğinin gelmesine 202 yıl var

Dünya Ekonomik Forumu’nun son verilerine göre, kadın-erkek eşitsizliğinin tüm alanlarda kapanması için 108 yıl, ekonomideki eşitsizliğin giderilmesi için 202 yıl gerekiyor.

