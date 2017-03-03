Akşam Postası / 3 Mart 2017

1- Almanya-Türkiye gerilimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “PKK, FETÖ, DHKP-C üyeleri, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye’nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor” dedi.

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurdu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazdı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edildiği kentin belediye başkanı, aldıkları kararın bir bomba ihbarıyla ilgili olmadığını söyleyemeyeceğini belirtti.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söyledi.

Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da yapacağı konuşmanın iptaline sessiz kalmadı: “Hem dünyaya demokrasi dersi verirsiniz hem bir partinin iki bakanı konuşmak ister, siz bu konuşmayı şu veya bu gerekçeyle yasaklarsınız.”

Başkanlık sistemine karşı çıkmasının ardından partisi MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Almanya’daki konuşması iptal edilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslendi: “Almanlara kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyet.”

2- Reuters analizi: Rakka’da PYD’nin rolü yüzünden Türkiye ve ABD karşı karşıya

Uluslararası haber ajansı IŞİD’in Suriye’de ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yapılması planlanan operasyonda YPG’nin rol üstlenmesine Türkiye’nin itiraz etmesinin ABD’yi zora soktuğunu yazdı. Analizde, “Erdoğan, Trump’ın seçilmesiyle yeni bir başlangıç için fırsat çıkacağını düşünmüştü. Ancak iki NATO müttefiki şu anda sanki bir ‘çarpışma’ya doğru yol alıyor” ifadesine yer verildi.

3- Erdoğan ‘kültürel iktidar’ı da istedi: Milli olmayan etkinliklerde dikkatli olmalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘milli’ olmayan etkinlikler konusunda dikkatli olunmasını istedi.

4- PYD’li yetkiliden Menbiç uyarısı: Türkiye böyle devam ederse yeni bir savaş başlar

PYD’li bir yetkili, El Bab’ın alınmasının ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu duyuran Türkiye’nin böyle devam etmesi durumunda yeni bir savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

5- TSK’nın gözü Menbiç’te: ‘Bölgede ciddi bir hareketlilik başladı’

Türkiye’nin El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından bir sonraki hedefi olarak duyurduğu Menbiç’e yönelik peş peşe açıklamalar geliyor.

6- Irak’ta peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı

Irak’ın kuzeybatısında peşmerge ile PKK’lılar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

7- Yetkisizlik kararı: Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi ‘terör suçu’ndan başsavcılıkta

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberle ilgili soruşturma konusunun ‘terör suçları’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

8- Enflasyon beklentileri aşarak iki haneli rakamlara ulaştı: Yüzde 10.13

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), şubat ayında yüzde 0.81 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 10.13’e yükselerek iki haneli rakamlara ulaştı.

9- Darbe girişimi ana iddianamesi hazır: 38 kişiye 2 bin 988 kez müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı iddianamede 38 isim için 2 bin 988 kez müebbet hapis talep edildi.

10- Darbe girişimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ta 1846, bakanlıktan da 440 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

11- ‘Cumhuriyet yine hedefte’: Gazete binasına gelen bir kişi karşı duvara ateş edip kaçtı

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu sokaktan taksiyle geçerken iki el ateş ederek kayıplara karıştı.

12- İstanbul ve İzmir’de yasaklanan 8 Mart mitinglerine izin çıktı

İstanbul ve İzmir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılacak mitinglere getirilen yasak görüşmeler sonucunda kaldırıldı.

13- Ankara’daki ‘asbestli yıkım’ın altından ‘rant’ çıktı: Havagazı fabrikasına AVM yapılacak

Yüzde 15 ile yüzde 40 arasında kanserojen asbestin en tehlikelisinin tespit edilmesiyle gündeme gelen endüstriyel SİT alanı Maltepe Havagazı Fabrikası’nın arazisine ilişkin imar planlarında defalarca değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Fabrikanın bir bölümüne dört emsal gibi yüksek bir inşaat izni verilirken, araziye mağaza, AVM ve otel yapılması planlanıyor.

14- ‘Telafisi güç zararlar doğabilir’: Kaş’ı imara açacak plan iptal edildi

Mahkeme, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ı imara açacak planı iptal etti.

15- Bir Ağaoğlu projesi: Bodrum’da otel yapacağı ‘özel mülk’ünü halka kapattı

‘Rant’ projeleriyle adı anılan işadamı Ali Ağaoğlu, Bodrum Geren Guyu sahilinin otel yapacağı bölümünü ‘özel mülk’ diyerek çitlerle kapattı.

16- Şikayet geri çekildi: Parkta hamile kadına saldıran adama istismar suçundan da tahliye

Manisa’da parkta spor yapan dört aylık hamile bir kadını darp ettiği ve 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarıyla 26,5 yıla kadar hapsi istenen Davut K., mağdur çocuğun şikayetini çekmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17- Koruköy ve Doğanlı’dan ‘abluka’ fotoğrafları: Evler yıkık, hayvanlar telef

Mardin’in Nusaybin’in ilçesine bağlı Koruköy ve Doğanlı mahallelerinde sona eren ‘abluka’nın ardından köylüler operasyon süresince işkenceye maruz kaldıklarını ve hayvanlarının telef edildiğini aktardı.

18- Osman Gazi’den geçişler tahminin dörtte birinde kaldı

Müteahhit şirkete günde 40 bin araç geçeceği ‘garanti edilen’ Osman Gazi Köprüsü’nden geçişler 12 binde kaldı.

19- Kazakistan ‘tek adam’dan uzaklaşıyor: Nazarbayev’in yetkileri azaltılıyor

Nursultan Nazarbayev’in 26 yıldır ‘başkanlık sistemi’yle yönettiği Kazakistan’da başkanın yetkilerini azaltarak parlamentoya ağırlık veren anayasa değişikliği paketi oylanmaya başladı.

20- ‘Yeni Türkiye’nin gaspçısı: Sanki cinayet işledik, ‘FETÖ’cü müyüz?

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir baba ve oğlundan 128 bin lira gasp eden şahıs, adliyeye sevk edilirken, “Sanki cinayet işledik, ‘FETÖ’cü müyüz” diye bağırdı.

21- Arabayla banka şubesine dalan şahıs: Parasal sisteme bir direniştir bu, yeni bankalarda buluşmak üzere

Antalya’da otomobiliyle özel bir banka şubesine girip sistem odasını yakmak üzereyken yakalanan bir şahıs, bu eylemi parasal sisteme karşı olduğu için yaptığını söyledi.

22- Sanal para birimi Bitcoin altını da geçti

Sanal para birimi Bitcoin’in değeri bir ons altının değerini geride bıraktı.

23- Oyuncu Tom Hanks’ten Beyaz Saray muhabirlerine kahve makinesi: Gerçek için mücadeleye devam edin

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, Beyaz Saray muhabirlerine, “Gerçek için mücadeleye devam edin” notuyla kahve makinesi hediye etti.

24- ‘Onunla başa çıkamam’: Jakuzi, ‘berber koltuğu esintili’ yeni videosu ‘Bir Düşmanım Var’ı yayınladı

Alternatif müzik sahnesine deneysel tınılarla yepyeni bir soluk getiren Jakuzi, ilk albümleri ‘Fantezi Müzik’in yeni videosu ‘Bir Düşmanım Var’ı yayınladı.

25- Avrupa’nın en pahalı üçüncü tablosu: Klimt’in ‘Çiftlik Bahçesi’ 59 milyon dolara satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in ‘Bauerngarten’ isimli tablosu Londra’da yapılan açık artırmada 59 milyon dolara (yaklaşık 218 milyon lira) satıldı. Bu Avrupa’da bir tablo için ödenen en yüksek üçüncü ücret.