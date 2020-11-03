Akşam Postası / 3 Kasım 2020

1- İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı
İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında kurtarma ekipleri Ayda isimli bir bebeğe ulaştı.
Ayda, ambulansta, ne istediğini soran görevlilerden köfte ve ayran istedi
Ayda’nın annesinden acı haber: Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı
Deprem sonrası 1500’den fazla artçı
İzmir’de 11 bin 97 binada hasar tespiti: 124 bina ‘acil yıkılacak’ statüsünde
Elif, hastanedeki odasında annesi, ablaları ve babasıyla buluştu
CHP lideri: İktidar, ‘Annen-baban öldü; sana daire vereceğim’ diyor
Küçükyumuk çifti ve iki yaşındaki oğluna son görev: Aile, Aydın’da toprağa verildi
Depremde can kaybı 109’a yükseldi
Ayda’yı öpen AFAD il müdürü: İnsan evladını kaybeder de bulur; o duyguyu yaşadım
Kucağında oyuncak bebekle beklemişti; cenazede ‘Yavrularım gitmeyin’ diye ağladı
‘Deprem vergileri nerede’ sorusunu 2011’de Mehmet Şimşek şöyle yanıtlamıştı: Duble yollara, havayollarına…
2- İlk kez ortaya çıktı: Covid-19 sonrası T hücre bağışıklığı altı ay sürüyor
Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a karşı geliştirilen T hücre bağışıklığının yetişkinlerde altı aya kadar devam ettiğini ortaya koydu.
3- Bursa’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
4- Avro 10 liraya dayandı
Türk Lirası’nın ABD Doları, avro ve sterlin karşısındaki değer kaybı sürüyor.
‘Merkez’den bir sıkılaştırma adımı daha: Swap piyasasında faizi artırdı
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89
5- İstanbul’da baraj doluluğu 10 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.