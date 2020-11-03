Akşam Postası / 3 Kasım 2020

1- İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında kurtarma ekipleri Ayda isimli bir bebeğe ulaştı.

2- İlk kez ortaya çıktı: Covid-19 sonrası T hücre bağışıklığı altı ay sürüyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a karşı geliştirilen T hücre bağışıklığının yetişkinlerde altı aya kadar devam ettiğini ortaya koydu.

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3- Bursa’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

4- Avro 10 liraya dayandı

Türk Lirası’nın ABD Doları, avro ve sterlin karşısındaki değer kaybı sürüyor.

5- İstanbul’da baraj doluluğu 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.