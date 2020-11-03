Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Kasım 2020

1- İzmir depreminde 91 saat sonra mucize: Enkazdan bebek kurtarıldı

İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında kurtarma ekipleri Ayda isimli bir bebeğe ulaştı.

Ayda, ambulansta, ne istediğini soran görevlilerden köfte ve ayran istedi

Ayda’nın annesinden acı haber: Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Deprem sonrası 1500’den fazla artçı

İzmir’de 11 bin 97 binada hasar tespiti: 124 bina ‘acil yıkılacak’ statüsünde

Elif, hastanedeki odasında annesi, ablaları ve babasıyla buluştu

CHP lideri: İktidar, ‘Annen-baban öldü; sana daire vereceğim’ diyor

Küçükyumuk çifti ve iki yaşındaki oğluna son görev: Aile, Aydın’da toprağa verildi

Depremde can kaybı 109’a yükseldi

Ayda’yı öpen AFAD il müdürü: İnsan evladını kaybeder de bulur; o duyguyu yaşadım

Kucağında oyuncak bebekle beklemişti; cenazede ‘Yavrularım gitmeyin’ diye ağladı

‘Deprem vergileri nerede’ sorusunu 2011’de Mehmet Şimşek şöyle yanıtlamıştı: Duble yollara, havayollarına…

2- İlk kez ortaya çıktı: Covid-19 sonrası T hücre bağışıklığı altı ay sürüyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19’a karşı geliştirilen T hücre bağışıklığının yetişkinlerde altı aya kadar devam ettiğini ortaya koydu.

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3- Bursa’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Bursa’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

4- Avro 10 liraya dayandı

Türk Lirası’nın ABD Doları, avro ve sterlin karşısındaki değer kaybı sürüyor.

‘Merkez’den bir sıkılaştırma adımı daha: Swap piyasasında faizi artırdı

Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89

5- İstanbul’da baraj doluluğu 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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SON HABERLER

Depremde can kaybı 109’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini bildirdi.

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