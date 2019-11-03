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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Kasım 2019

1. İmamoğlu: Boğaz ve çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir

Fotoğraf: İBB

41’inci İstanbul Maratonu’nun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Boğaz’da yetki kısıtlaması’ konusunda “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” dedi.

2. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenyalı atletten parkur rekoru

Fotoğraf: DHA

41’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet pist rekoru kırarak kazandı.

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3. Bursa’daki Soğanlı Botanik Parkı’nda yapılaşmanın önü açıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı’nın doğal SİT statüsü değiştirilerek ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi, bölgede yapılaşmanın önü açıldı.

4. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD ve Fransa’ya kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan ABD ve Fransa’yı kınadı.

Erdoğan, Şanlıurfa’daki harekat merkezini ziyaret etti

5. Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, gazetedeki büyük tenkisat dalgasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

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6. Futbolda ‘fair play’ istatistiği: Bir sezonda 669 futbolcuya 758 kırmızı kart

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen yıl profesyonel futbol liglerinde 758 kez kırmızı kart çıktığını bildirdi.

7. Başbuğ’un avukatları: ‘Ergenekon’ davasının düşürülmesi beraat sayılmalı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un avukatları, müvekkillerinin ‘Yüce Divan’da düşürülen davasının ‘beraat olarak’ değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

8. AYM kararı sonrası: ‘Barış akademisyeni’nin yeniden yargılama talebine ret

İstanbul’da bir mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘ihlal’ kararının ardından, yeniden yargılama talebini reddetti.

SON HABERLER

Kalın, ‘soykırım’ ve ‘yaptırım’ rahatsızlığını ABD Temsilciler Meclisi heyetine iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti’yle gerçekleştirdiği görüşmede; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kalın, görüşmede ‘ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığın dile getirildiğini’ belirtti.

Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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