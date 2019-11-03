Akşam Postası / 3 Kasım 2019

1. İmamoğlu: Boğaz ve çevresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir
41’inci İstanbul Maratonu’nun startını veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Boğaz’da yetki kısıtlaması’ konusunda “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Nokta!” dedi.
2. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde Kenyalı atletten parkur rekoru
41’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet pist rekoru kırarak kazandı.
3. Bursa’daki Soğanlı Botanik Parkı’nda yapılaşmanın önü açıldı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Botanik Parkı’nın doğal SİT statüsü değiştirilerek ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescil edildi, bölgede yapılaşmanın önü açıldı.
4. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ABD ve Fransa’ya kınama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan ABD ve Fransa’yı kınadı.
Erdoğan, Şanlıurfa’daki harekat merkezini ziyaret etti
5. Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti
Hürriyet yazarı Ayşe Arman, gazetedeki büyük tenkisat dalgasının ardından istifa ettiğini duyurdu.
6. Futbolda ‘fair play’ istatistiği: Bir sezonda 669 futbolcuya 758 kırmızı kart
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen yıl profesyonel futbol liglerinde 758 kez kırmızı kart çıktığını bildirdi.
7. Başbuğ’un avukatları: ‘Ergenekon’ davasının düşürülmesi beraat sayılmalı
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un avukatları, müvekkillerinin ‘Yüce Divan’da düşürülen davasının ‘beraat olarak’ değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
8. AYM kararı sonrası: ‘Barış akademisyeni’nin yeniden yargılama talebine ret
İstanbul’da bir mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘ihlal’ kararının ardından, yeniden yargılama talebini reddetti.