Akşam Postası / 3 Haziran 2020

1- Covid-19 yoğun bakımında çalışan profesör: ‘İkinci dalga’ bir-iki haftaya belli olur

Diyarbakır’da Covid-19 hastalarına bakılan yoğun bakımın koordinatörü Prof. Dr. Recep Teki’e göre salgında ikinci dalga olup olmayacağı bir-iki hafta içinde görülecek.

2- CHP’li Altay, ‘Mutfaktaki yangın büyüyor’ dedi: Vatandaşın enflasyonu yüzde 27.2

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, gerçek enflasyonun yüzde 11 değil yüzde 27.2 olduğunu savundu.

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3- Türkiye ve Azerbaycan vizeleri karşılıklı kaldırdı

Giriş, transit geçiş ya da geçici kalma işlemlerinde, 90 gün süreyle vize alma yükümlülüğü yok.

4- Rusya ve Suudi Arabistan, petrol kesintisini bir ay daha uzatmak için ön anlaşma yaptı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, mevcut petrol üretimi kesintisini bir ay daha uzatmaya yönelik bir ön anlaşmaya vardı.

5- UEFA, Trabzonspor’u bir yıl Avrupa’dan men etti

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa’dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

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6- Başak Demirtaş, eşinin ‘sansürlü mektubu’nu paylaştı: Sırada ne var?

Başak Demirtaş, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşinin kendisine gönderdiği mektupların sansürlendiğini duyurdu.

7- Nazım Hikmet ölümünün 57’nci yılında Moskova’daki mezarı başında anıldı

Fotoğraf: Turkrus.com

‘Kuvayi Milliye’, ‘835 Satır’, ‘Benerci Kendini Niçin Öldürdü?’ ve ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz eseri kaleme alan şair Nazım Hikmet Ran, ölümünün 57’nci yıldönümünde Rusya’nın başkenti Moskova’da mezarı başında anıldı.