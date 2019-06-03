Akşam Postası / 3 Haziran 2019

1- İBB’ye dair israf bilgileri ‘cumhurbaşkanına hakaret’ sayıldı

İstanbul seçiminin tekrarlanması sebebiyle Kadıköy ilçesinde başlatılan ‘Demokrasi Kazanacak’ seçim kampanyası kapsamında dağıtılan büyükşehir belediye israf bilgileri konulu bildiriler ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu sayıldı.

2- Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 13 ölü

Sudan ordusu sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti. Silahlı müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Reklam

3- YSK, soruşturma geçiren kurul başkanlarını yeni seçimde de görevlendirdi

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

4- AKP’den YSK’nın ‘seçim kurulu müdürleri’ne ilişkin kararına itiraz

AKP, Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.

5- AKP’li Keçiören belediye başkanı hakkında yolsuzluk iddiası: Ekmeğimizle oynadı

Ankara’nın Keçiören ilçesinin AKP’li belediye başkanı Turgut Altınok hakkında belgelerle bazı yolsuzluk iddialarında bulundu. İddiaya göre Altınok, Cengiz Peker adlı işadamına ait nikah ve düğün salonları işletmesinde bazı hizmetlerin kendi istediği isme aktarılmasını istemiş. Peker buna karşı geldiği için ise işletme mühürlenmiş. Bayram sonrası 30 düğün de bu nedenle beklemede.

Reklam

6- Gözaltına alınan gazeteci Nurcan Baysal serbest bırakıldı

Fotoğraf: Berge Arabian

‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Nurcan Baysal ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.

7- 13 yaşındaki kız öğrencisini istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., 13 yaşındaki kız öğrencisi B.K.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

8- Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0.95 arttı

Tüketici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.95 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 18.71.

9- Halkbank’ta beş genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halk Bankası üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp beş genel müdür yardımcısını görevden aldı.

10- Trump, Londra belediye başkanına ‘tam bir zavallı’ dedi

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük Britanya ziyaretine kendisine ‘kırmızı halı serilmemesi gerektiğini’ söyleyen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a “Tam bir zavallı” diyerek başladı.

11- ABD’nin ‘ön şartsız görüşme’ teklifine İran’dan yanıt: Önce pişman olmalılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ‘ön şartsız görüşme’ teklifine yanıt verdi: “Düşman önce pişman olup müzakere masasına dönmeli.”