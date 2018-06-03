Akşam Postası / 3 Haziran 2018

1- ‘Elimde anketler var’ diyen İnce: Erdoğan’ın uykularını kaçırır

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, elindeki seçim anketlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uykularını kaçıracağını söyledi.

2- Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı

Konsensus araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin 1-28 Mayıs tarihlerinde 42 ilde 2 bin kişi ile görüşerek seçmenin eğilimini ölçtü.

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3- Bakan, AKP’li yöneticiyi ‘yalanladı’: İnce, CHP’den daha az oy alacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin genel başkan yardımcısının aksine, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’den daha az oy alacağını iddia etti.

4- Fenerbahçe sandık başında

Fenerbahçe’nin yeni dönemdeki başkanı bugün belirleniyor.

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5- Demirtaş: Dosyalarıma bakan hakimleri intihar noktasına getirdiler

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dosyalarına bakan bazı hakimlerin gördükleri baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını, hatta bazılarının intihar noktasına geldiğini söyledi.

6- Seçim standında altı yaralı: İYİ Parti ‘Bize AKP’nin yan kuruluşu saldırdı’ diyor

Bursa’da seçim standı kuran İYİ Parti’liler ile ‘İlk Oy Hareketi Platformu’ mensupları arasında çıkan olaylarda altı kişi yaralandı. İYİ Parti, saldırıya uğradıklarını açıkladı.

7- İnce’den yandaş gazeteciye ağır yalanlama: Beni Erdoğan’la karıştırıyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TV programına belli soruları sorma koşuluyla çıkacağını söylediğini iddia eden AKP’li gazeteci Turgay Güler için “Beni Erdoğan ile karıştırıyor” dedi.

8- Necmettin Erbakan’ın oğlu parti kuruyor: 2019 seçimlerine gireceğiz

Yeni parti kuracağını açıklayan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, 2019’daki yerel seçimlere gireceklerini söyledi.

9- Mehmet Şimşek doğruladı: Türkiye’nin dış borcu 453 milyar dolar

Geçtiğimiz haftayı 4.65 lira seviyesinden kapatan dolar kuru için konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek “Dolar şu anda kontrol altında” dedi. Şimşek Türkiye’nin dış borç rakamına ilişkin verilen ‘453 milyar dolar’ rakamını doğruladı.

10- Prof. Barış: Arka arkaya 7’den büyük depremlerin olacağı döneme giriyoruz

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Türkiye’nin suskun bir deprem döneminde olduğunu işaret ederek “Sadece iki büyük deprem oldu. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda arka arkaya 7’den büyük depremlerin olabileceği bir döneme giriyoruz” dedi.

11- Haluk Levent zamanaşımına uğramış dosya nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Müzisyen Haluk Levent, 12 yıl önceden kalan, zamanaşımına uğramış bir dosya nedeniyle gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan Levent serbest bırakıldı.

12- AKP’li Şahin, ‘Kamyonla yol kestiler’ diyen Akşener’den özür bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yolunun kamyonla kesildiğini söyleyen İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı Meral Akşener’den özür bekliyor.

13- Bir aile beş çocuğunu kaybetti: Yedisi çocuk dokuz Suriyeli Antalya açıklarında can verdi

Antalya’da Avrupa yolundaki Suriyelileri taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu yedisi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti.