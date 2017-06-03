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Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 3 Haziran 2017


1- Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı

Fotoğraf: gercekgundem.com

Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

2- YPG duyurdu: Rakka operasyonu birkaç gün içinde başlayacak

PYD’ye bağlı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Rakka’da IŞİD karşıtı operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını duyurdu.

3- Damadı tarafından öldürülen Yeni Akit yayın yönetmeninin kızı: Eşim parayı bulunca değişti

Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in kızı, babasını bıçaklayan eşinin ‘para kazandıktan sonra çok değiştiğini’ söyledi.

4- Darbe girişimi | Başbakanlık yüksek müşaviri ve eşi gözaltına alındı

Ankara başsavcılığı, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem’in, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

5- Saadet lideri ‘uyardı’: Hükümet tüm politikalarına çekidüzen vermeli

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidarın zihninde bir yorgunluk olduğunu, yeni politikalar üretilemediğini savundu: “Hükümetin bütün politikalarına bir çekidüzen verme ihtiyacı var.”

6- ‘Barış akademisyeni’ Yörük: Tüm imzacıların doçentlik başvuruları durduruldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Fehmi Yörük, ‘barış akademisyenleri’nin doçentlik başvurularının durdurulduğunu söyledi.

7- Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara paketlerinin raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddelerinin yolda olduğunu açıkladı.

8- İstanbul’da ‘sürücüsüz metro’lar raylara indirildi

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da kullanılacak sürücüsüz metrolardan sekizi dün gece raylara indirildi.

9- ‘Sırttaki yük gibidir’: Herkes ortalama 13 sır tutuyor, beşini kendine saklıyor

Fotoğraf: Atlantic

ABD’de sır tutmanın insan davranışları üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre ortalama bir insan yaklaşık 13 adet sır tutuyor, bunların en az beşini kimseyle paylaşmıyor.

10- 24 yıl önce suç sayılıyordu: Varadkar, İrlanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olacak

Fotoğraf: Reuters

İrlanda’da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar’ın getirildiğini duyurdu.

11- ‘Terör alarmı’ nedeniyle ara verilen rock festivali kaldığı yerden

Fotoğraf: Reuters

İlk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, bugün kaldığı yerden devam etti.

 

SON HABERLER

Akşam Postası / 3 Haziran 2017

1- Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı
Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

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