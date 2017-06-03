Akşam Postası / 3 Haziran 2017

1- Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı

Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

2- YPG duyurdu: Rakka operasyonu birkaç gün içinde başlayacak

PYD’ye bağlı Halk Savunma Birlikleri (YPG), Rakka’da IŞİD karşıtı operasyonun ‘birkaç gün içinde’ başlayacağını duyurdu.

3- Damadı tarafından öldürülen Yeni Akit yayın yönetmeninin kızı: Eşim parayı bulunca değişti

Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel’in kızı, babasını bıçaklayan eşinin ‘para kazandıktan sonra çok değiştiğini’ söyledi.

4- Darbe girişimi | Başbakanlık yüksek müşaviri ve eşi gözaltına alındı

Ankara başsavcılığı, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı, Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem’in, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

5- Saadet lideri ‘uyardı’: Hükümet tüm politikalarına çekidüzen vermeli

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidarın zihninde bir yorgunluk olduğunu, yeni politikalar üretilemediğini savundu: “Hükümetin bütün politikalarına bir çekidüzen verme ihtiyacı var.”

6- ‘Barış akademisyeni’ Yörük: Tüm imzacıların doçentlik başvuruları durduruldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Fehmi Yörük, ‘barış akademisyenleri’nin doçentlik başvurularının durdurulduğunu söyledi.

7- Yeni kanun paketi: Tek sigara satışına ceza, paketler raflarda görünmeyecek

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara paketlerinin raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddelerinin yolda olduğunu açıkladı.

8- İstanbul’da ‘sürücüsüz metro’lar raylara indirildi

İstanbul’da kullanılacak sürücüsüz metrolardan sekizi dün gece raylara indirildi.

9- ‘Sırttaki yük gibidir’: Herkes ortalama 13 sır tutuyor, beşini kendine saklıyor

ABD’de sır tutmanın insan davranışları üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre ortalama bir insan yaklaşık 13 adet sır tutuyor, bunların en az beşini kimseyle paylaşmıyor.

10- 24 yıl önce suç sayılıyordu: Varadkar, İrlanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olacak

İrlanda’da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar’ın getirildiğini duyurdu.

11- ‘Terör alarmı’ nedeniyle ara verilen rock festivali kaldığı yerden

İlk gününde terör tehdidi nedeniyle boşaltılan ‘Rock am Ring’ festivali, bugün kaldığı yerden devam etti.