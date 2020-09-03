Akşam Postası / 3 Eylül 2020

1. Yıllık enflasyon yüzde 11.77

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 11.77, aylık yüzde 0.86 olarak açıklandı.

2. Profesör: Ankara Wuhan oldu

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, bulunduğu şehirde hızla artan ‘corona‘ vakalarına dikkat çekerek “Ankara Wuhan oldu” dedi.

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3. Erdoğan: Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs hariç herkesle masaya oturabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz” dediği belirtildi.

4. Cumhurbaşkanı adayı sorulan Kılıçdaroğlu: İttifakı yok sayıp belirleyemeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimindeki adaylarına ilişkin “İttifakı yok sayıp aday belirleyemeyiz” dedi.

5. Diken’e ‘fuatavni’ davası: Simavi, Güven ve Sezerer’e beraat

‘17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları’nı izleyen dönemde Türkiye’nin gündemine oturan ‘fuatavni’ tweetlerine yer verdiği için Diken’e açılan davada üç isme beraat çıktı.

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6. Liglerin ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

7. Davutoğlu: Erdoğan, Bahçeli’den her türlü sürprize hazır olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘cumhur ittifakı‘nın seçimlerin yapılacağı 2023 yılına kadar devam etmesinin zor olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘erken seçim‘ gibi her türlü sürprize hazır olması gerektiğini söyledi.

8. RTÜK’ten ‘Minnoşlar’ kararı: Netflix kataloğundan çıkarmalı

RTÜK, Netflix’in, çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle eleştirilen ‘Minnoşlar‘ adlı filmi kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verdi.