Akşam Postası / 3 Eylül 2018

1. Fiyatlar tam yol: Üretici enflasyonu AKP’nin iktidarı devraldığı dönemin üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamları, üretici fiyatlarındaki artış oranının AKP’nin iktidarı devraldığı dönemin üzerine çıktığını gösterdi.

2. CHP kesin dille yalanladı: Yerel seçimde ittifak yok

CHP, yerel seçimde diğer partilerle ittifak yapacakları iddiasını kesin bir dille yalanladı.

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3. Bakan Selçuk ‘değişim’ istedi: Bilimi toplumun hayrı için kullanmak gerekli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1970’lerden beri eğitim sisteminin istikametinde bir değişiklik ve kayıp olduğunu belirterek, “Sistemin tümüyle dönüştürülmesi gereken bir durumdan söz ediyorum. Bilimi, toplumumuzun hayrı için kullanmak gerekliliği var” dedi.

4. Savcılık verileri: İstanbul’da bugüne dek 34 darbe davasında 789 sanığa ceza çıktı

Darbe girişiminin ardından İstanbul’da yapılan yargılamalarda toplamda 789 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

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5. Hürriyet yönetmeninin ‘iştahı kabardı’: Külliye, ikramda lüks otelleri sollamış

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’daki ‘Ak Saray’da düzenlenen resepsiyonda ikram edilen içecekleri köşesine taşıdı.

6. BDDK kurucusundan Halkbank müdürüne: Hatalı kurdan döviz işlemi iptal edilemez

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurucu üyesi Prof. Kemal Çevik, Halk Bank’ın sitesinden gerçekleştirilen hatalı kur işlemlerinin iptal edilemeyeceğini savundu. Çevik, yetkilileri istifaya davet etti.

7. ‘Dümdüz’ edilen Yassıada’nın son hali: Şubatta bitecek, maliyet 500 milyon lira

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ projesiyle imara açılan Marmara Denizi’ndeki adalardan Yassıada’nın son hali görüntülendi. Projenin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Şubat 2019’da tamamlanması planlanıyor.

8. Bakan alttan aldı: Borç piyasamız ABD ve Avrupa… ABD elbette stratejik ortağımız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için ABD ve Avrupa’nın borçlanma piyasası, ABD’nin de stratejik ortak olmaya devam edeceğini söyledi.

9. Okluk’taki ‘yazlık saray’: Binalar yapıldı, sahil dolduruldu, 2019’da açılacak

Muğla’daki Okluk Koyu’nda 300 kişilik devlet konukevi inşaatı tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen konukevi için sahilin doldurulduğu, yolların genişletildiği görüldü.

10. Pastörden ince mesaj: Kiliseden sonra evine de bayrak astı

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi krizin odağı haline gelen pastör Andrew Craig Brunson, İzmir’deki evinin balkonuna Türk Bayrağı astı.

11. Kırmızı bülten faydasız: Çiftlik Bank CEO’su çaldığı paraları ‘eziyor’

Çiftlik Bank CEO’sunun farklı ülkelerde lüks hayat içerisinde eğlenirken fotoğraflandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

12. Lise öğrencisi: Üniversitede tercihlerime yazmadığım bölüme yerleştirildim

İstanbul’da Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu Mehmet Taha Şölen, tercih listesine yazmadığı bir bölümü ‘kazandığını’ öne sürdü.

13. Fransız bakan, Türkiye ile İdlib’i konuştuklarını açıkladı: Esad savaşı kazandı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye’deki iç savaşın çözümü için Türkiye, Rusya ve İran’la çalıştıklarını belirterek, “(Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esad savaşı kazandı. Ama barışı kazanmadı. Bunu siyasi süreçle sağlayabilir” dedi.

14. AKP rahat: ABD Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan gündeme ilişkin değerlendirmeler: “ABD bizi kaybetmeyi göze alamaz… İdlib küresel savaşın fitilini ateşleyebilir… Gündemimizde af yok…”

15. Ölüm rotası: Akdeniz’de sekiz ayda 1600 sığınmacı hayatını kaybetti ya da kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılardan 1600’ünün, Akdeniz’de hayatını kaybettiğini ya da kaybolduğunu bildirdi.

16. Emsal olabilir: Pegasus uçakta ‘onuru kırılan’ yolcuya tazminat ödeyecek

Pegasus Havayolları uçakta ‘onuru kırılan’ yolcuya 3 bin lira tazminat ödeyecek.