Akşam Postası / 3 Eylül 2017

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1- Kuzey Kore tam gaz: Bu kez ‘hidrojen bombası’ denendi, yapay deprem yaşandı

Kuzey Kore, yeni geliştirdiği balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını ‘başarıyla’ denediğini duyurdu.

2- Dışişleri kınadı: Sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket

Dışişleri bakanlığı, ülkenin lideri Kim Jong-un’un emriyle yapılan ve 6.3 şiddetinde bir sarsıntı oluşturan deneme nedeniyle Kuzey Kore’yi kınadı: “Sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket.”

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3- Trump’tan Kuzey Kore’ye ‘kapalı’ mesaj: Onlar sadece tek bir şeyden anlar

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’ye ‘kapalı’ mesaj verdi: “Onlar sadece tek bir şeyden anlar.”

4- Hakkari Çukurca’da roketatarlı PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’nın roketatarlı saldırısı sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

5- Iraklı Kürt yetkililere göre ‘PKK’nın kaçırdığı iki MİT’çi çok yakında serbest kalacak’

Iraklı Kürt kaynaklara göre ağustosun ilk haftasında Irak’ın Süleymaniye kentinde PKK tarafından kaçırıldığı belirtilen MİT görevlileri önümüzdeki günlerde serbest bırakılacak.

6- Akşener’den AKP’li Yazıcı’ya yanıt: Alan doldurmak için yola çıkmadık

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, liderliğinde kurulacak yeni parti için “Ben o alanda bir boşluk görmüyorum. Siz kendinize ne derseniz deyin, ‘merkez’ falan demekle bu işler olmaz” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya cevap verdi.

7- TÜSİAD ‘normalleşme’ istedi: Erken seçimin adını anmayalım

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ‘normalleşmeye’ ihtiyaç olduğunu belirterek, “Vaktinde seçimin olduğu bir reform dönemi başlığı altında kararların alınıp devam edilebilecek bir süreye ihtiyaç var” dedi.

8- Gazeteci Doğan Yurdakul hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Doğan Yurdakul, 71 yaşında hayatını kaybetti.

9- ‘İçki hazırlama’ dersinin kaldırılmasına tepki: Yiğitseniz ‘Alkol yasaktır’ deyin

Turizm sektör temsilcileri ve eğitimciler, turizm meslek liselerinde ‘Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama’ dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi.

10- Durmuyor: 15 milyona dayanan İstanbul’un nüfusu 145 ülkeden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İstanbul’un nüfusu 2016 yılında 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

11- Bakanlık verileri: Diyanet’in 2017 bütçesinin yüzde 97’si ‘eridi’

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre; 2017 yılı için 4 milyar 368 milyon lira ödenek alan Diyanet, yedi ayda ödeneği ‘eritti’.

12- İsraf araştırması: Tasarruf oranı yüzde 14, akıllı telefon kullanımı yüzde 84’e ulaştı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ‘Tüketici İsrafın Boyutlarının İncelenmesi’ araştırmasında, Türk halkının tasarruf yapma oranı yüzde 14 olarak belirlendi.

13- Tasarı Meclis’te: Ülkelerinde birden fazla evlilik yapanlara ‘vatandaşlık’ arayışı

Türk vatandaşlığına alınan ancak ülkelerinde yasal olan birden fazla kişiyle evliliklerinden çocukları olanlar, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na ‘takıldı’. Meclis’te bekleyen kanun tasarısıyla, ‘velayet ve vesayete’ ilişkin detaylar eklenecek.