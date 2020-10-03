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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Ekim 2020

1- Erdoğan: Suriye’deki terör yuvaları temizlenmezse gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınır şehri Hatay’da, ‘Suriye’deki terör yuvalarının temizlenmemesi halinde gerekeni yapacaklarını’ söyledi.

Türkiye’nin sorumluluk sahasında Yunanistan’dan Navtex

2- Bilim Kurulu üyesi: Vaka ve hasta ifadesinin eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum

Bilim Kurulu’nun Toplumda Salgın Yönetimi alt grubunda yer alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ben vaka sayısı ve hasta sayısı ifadesinin eş anlamlı olarak kullanıldığını sanıyordum. Meğer başka bir anlamla kullanılıyormuş. Benim de bilgim yoktu” dedi.

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Profesör: Sizinle konuşan hasta iki saat sonra, ‘Beni uyutun’ diye yalvarıyor

Çinli genel müdür: Faz 3 çalışmalarında Türkiye’de 13 bin gönüllü hedefliyoruz

Böcek’in sağlık durumu: Kritik süreç devam ediyor; tüm imkanlar kullanılıyor

Trump hastanede: Remdesivir veriliyor, birkaç gün kalacak

3- Gültekin ailesinin avukatı, ‘kokoreç’ savunmasını inandırıcı bulmadı

Muğla’da üniversiteli Pınar Gültekin’i öldüren katilin kardeşi, ağabeyinin varilde bozulan kokoreçleri yaktığını söylediğini anlattı. Gültekin ailesinin avukatı ise ifadeyi inandırıcı bulmadı.

Bakan Soylu: Dünyada milyon kişi başına kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye’de 3.8

Ceren Özdemir cinayeti: Kamu görevlilerine takipsizlik AYM’ye taşındı

4- Kılıçdaroğlu’ndan ‘ekonomi programı’na eleştiri: Çöküşün tablosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yaşadığının ekonomik kriz değil ‘ekonomik buhran’ olduğunu söyledi.

CHP lideri: Fatih Sultan Mehmet’in portresi bu toprakların hakkıdır

İflas eden AtlasGlobal çalışanlarından eylem: Maaş ve tazminatımızı istiyoruz

5- RTÜK Spotify’ı ‘lisans başvurusu’ yapması için uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay’i lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı.

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Fotoğraf: Reuters

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