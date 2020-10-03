Akşam Postası / 3 Ekim 2020

1- Erdoğan: Suriye’deki terör yuvaları temizlenmezse gerekeni yaparız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınır şehri Hatay’da, ‘Suriye’deki terör yuvalarının temizlenmemesi halinde gerekeni yapacaklarını’ söyledi.
Türkiye’nin sorumluluk sahasında Yunanistan’dan Navtex
2- Bilim Kurulu üyesi: Vaka ve hasta ifadesinin eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum
Bilim Kurulu’nun Toplumda Salgın Yönetimi alt grubunda yer alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ben vaka sayısı ve hasta sayısı ifadesinin eş anlamlı olarak kullanıldığını sanıyordum. Meğer başka bir anlamla kullanılıyormuş. Benim de bilgim yoktu” dedi.
Profesör: Sizinle konuşan hasta iki saat sonra, ‘Beni uyutun’ diye yalvarıyor
Çinli genel müdür: Faz 3 çalışmalarında Türkiye’de 13 bin gönüllü hedefliyoruz
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3- Gültekin ailesinin avukatı, ‘kokoreç’ savunmasını inandırıcı bulmadı
Muğla’da üniversiteli Pınar Gültekin’i öldüren katilin kardeşi, ağabeyinin varilde bozulan kokoreçleri yaktığını söylediğini anlattı. Gültekin ailesinin avukatı ise ifadeyi inandırıcı bulmadı.
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4- Kılıçdaroğlu’ndan ‘ekonomi programı’na eleştiri: Çöküşün tablosu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yaşadığının ekonomik kriz değil ‘ekonomik buhran’ olduğunu söyledi.
CHP lideri: Fatih Sultan Mehmet’in portresi bu toprakların hakkıdır
İflas eden AtlasGlobal çalışanlarından eylem: Maaş ve tazminatımızı istiyoruz
5- RTÜK Spotify’ı ‘lisans başvurusu’ yapması için uyardı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay’i lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı.