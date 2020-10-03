Akşam Postası / 3 Ekim 2020

1- Erdoğan: Suriye’deki terör yuvaları temizlenmezse gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınır şehri Hatay’da, ‘Suriye’deki terör yuvalarının temizlenmemesi halinde gerekeni yapacaklarını’ söyledi.

2- Bilim Kurulu üyesi: Vaka ve hasta ifadesinin eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum

Bilim Kurulu’nun Toplumda Salgın Yönetimi alt grubunda yer alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ben vaka sayısı ve hasta sayısı ifadesinin eş anlamlı olarak kullanıldığını sanıyordum. Meğer başka bir anlamla kullanılıyormuş. Benim de bilgim yoktu” dedi.

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3- Gültekin ailesinin avukatı, ‘kokoreç’ savunmasını inandırıcı bulmadı

Muğla’da üniversiteli Pınar Gültekin’i öldüren katilin kardeşi, ağabeyinin varilde bozulan kokoreçleri yaktığını söylediğini anlattı. Gültekin ailesinin avukatı ise ifadeyi inandırıcı bulmadı.

4- Kılıçdaroğlu’ndan ‘ekonomi programı’na eleştiri: Çöküşün tablosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yaşadığının ekonomik kriz değil ‘ekonomik buhran’ olduğunu söyledi.

5- RTÜK Spotify’ı ‘lisans başvurusu’ yapması için uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify ve FOXplay’i lisans başvurusu yapmazlarsa, yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyardı.

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