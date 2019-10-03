Akşam Postası / 3 Ekim 2019

1- KONDA genel müdürü: AK Parti çekirdek seçmeni ilk defa yüzde 30’un altında
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP çekirdek seçmeninin tarihinde ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştüğünü söyledi.
MHP: Bahçeli’nin sağlık durumu, siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek
2- Paris emniyet müdürlüğü binasında bir polis bıçakla saldırdı: Dört memur öldü
Paris’te emniyet genel müdürlüğü binasında bir emniyet çalışanı bıçakla diğer çalışanlara saldırdıktan sonra vurularak öldürüldü. Saldırıda dört polis memuru hayatını kaybetti.
3- AYM’den HDP’li Önder için ‘ihlal’ kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
4- AKP’li vekilin evinde ölü bulunan Nadira Kadirova hakkında bir soru önergesi daha
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi verdi.
5- Çapa Tıp öğrencileri isyanda: En çok hizmet vereceğimiz dönemde binamız yıkılacak
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) öğrencileri, yerleşkedeki binaların 5.8’lik depremde hasar görmesinin endişeye yol açtığını, beklenen depremin şiddeti göz önüne alındığında, fakülte binalarının en fazla hizmet vereceği dönemde yıkılmış olabileceğini belirtti.
Cerrahpaşa’da deprem etkisi: Yurtlara tahliye, çocuk kliniklerinde hizmete ara
Silivri’deki deprem Bursa’da okul kapattırdı
6- ‘Düşük not veririm’ diyerek istismar iddiasına 26 yıl hapis
İzmir’de beş lise öğrencisine şantaj yaparak istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan hasta bakıcıya 26 yıl bir ay 14 gün hapis cezası verildi.
7- Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserine valilik yasağı
Adana valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserini yasakladı.
8- Hatay’da askeri araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti
Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.
9- İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için çalışma başlatıldığını bildirdi.
10- ‘İshal’ polemiği mahkemelik oldu: Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi AKP’li Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
11- Türk şirketlerin 2.3 milyar dolarlık projesi Erdoğan’ın sözleri sonrası tehlikede
Üç Türk şirketin ortaklığıyla kurulan TAİS’in Hindistan’da kazandığı 2.3 milyar dolarlık tanker üretimi ihalesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki Keşmir’e ilişkin sözleri sonrası tehlikeye girdiği belirtiliyor.
12- FIFA eski başkan yardımcısına rüşvetten ceza: Futboldan ömür boyu men, 5 milyon lira para cezası
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkan yardımcısı Eugenio Figueredo, ‘rüşvet aldığı’ gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilerek 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 5 milyon 700 lira) para cezasına çarptırıldı.
Sosyal medya devi Facebook’a ‘veri ihlali’nden 1.6 milyon lira ceza
13- Albayrak: Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 12’nin altı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 12 ve altında gerçekleşmesini hedeflediklerini açıkladı.
Enflasyon yüzde 9.26’yla Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye indi
Türk Telekom yurt içinde 1 milyar lira borçlanacak
14- 1 milyon ton tahıl İran limanlarının dışında gemilerde bekliyor
ABD yaptırımlarından dolayı ödeme sorunları yaşayan ve hayati ürünleri ithal etmekte zorlanan İran’da yaklaşık 1 milyon ton tahıl taşıyan 20’den fazla gemi, limanların dışında beklemede.
15- Kore gazisi, Güney Kore ziyaretinde 69 yıllık fotoğrafıyla karşılaştı
Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore gazisi 89 yaşındaki Kasım İlkimen, Güney Kore’nin daveti üzerine 69 yıl sonra bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul’deki Barış Müzesi’ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.