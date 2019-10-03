Akşam Postası / 3 Ekim 2019

1- KONDA genel müdürü: AK Parti çekirdek seçmeni ilk defa yüzde 30’un altında

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP çekirdek seçmeninin tarihinde ilk defa yüzde 30 seviyesinin altına düştüğünü söyledi.

2- Paris emniyet müdürlüğü binasında bir polis bıçakla saldırdı: Dört memur öldü

Fotoğraf: Reuters

Paris’te emniyet genel müdürlüğü binasında bir emniyet çalışanı bıçakla diğer çalışanlara saldırdıktan sonra vurularak öldürüldü. Saldırıda dört polis memuru hayatını kaybetti.

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3- AYM’den HDP’li Önder için ‘ihlal’ kararı

Fotoğraf: Reuters

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

4- AKP’li vekilin evinde ölü bulunan Nadira Kadirova hakkında bir soru önergesi daha

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi verdi.

5- Çapa Tıp öğrencileri isyanda: En çok hizmet vereceğimiz dönemde binamız yıkılacak

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri okuldaki meydanda açıklama yaptı. (Fotoğraf: Twitter)

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) öğrencileri, yerleşkedeki binaların 5.8’lik depremde hasar görmesinin endişeye yol açtığını, beklenen depremin şiddeti göz önüne alındığında, fakülte binalarının en fazla hizmet vereceği dönemde yıkılmış olabileceğini belirtti.

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6- ‘Düşük not veririm’ diyerek istismar iddiasına 26 yıl hapis

İzmir’de beş lise öğrencisine şantaj yaparak istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan hasta bakıcıya 26 yıl bir ay 14 gün hapis cezası verildi.

7- Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserine valilik yasağı

Aydınlar ve Özer

Adana valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in konserini yasakladı.

8- Hatay’da askeri araç devrildi: İki asker hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

9- İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için çalışma başlatıldığını bildirdi.

10- ‘İshal’ polemiği mahkemelik oldu: Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, selefi AKP’li Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

11- Türk şirketlerin 2.3 milyar dolarlık projesi Erdoğan’ın sözleri sonrası tehlikede

Fotoğraf: DHA

Üç Türk şirketin ortaklığıyla kurulan TAİS’in Hindistan’da kazandığı 2.3 milyar dolarlık tanker üretimi ihalesinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki Keşmir’e ilişkin sözleri sonrası tehlikeye girdiği belirtiliyor.

12- FIFA eski başkan yardımcısına rüşvetten ceza: Futboldan ömür boyu men, 5 milyon lira para cezası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkan yardımcısı Eugenio Figueredo, ‘rüşvet aldığı’ gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilerek 1 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 5 milyon 700 lira) para cezasına çarptırıldı.

13- Albayrak: Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 12’nin altı

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 12 ve altında gerçekleşmesini hedeflediklerini açıkladı.

14- 1 milyon ton tahıl İran limanlarının dışında gemilerde bekliyor

ABD yaptırımlarından dolayı ödeme sorunları yaşayan ve hayati ürünleri ithal etmekte zorlanan İran’da yaklaşık 1 milyon ton tahıl taşıyan 20’den fazla gemi, limanların dışında beklemede.

15- Kore gazisi, Güney Kore ziyaretinde 69 yıllık fotoğrafıyla karşılaştı

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore gazisi 89 yaşındaki Kasım İlkimen, Güney Kore’nin daveti üzerine 69 yıl sonra bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul’deki Barış Müzesi’ni gezen İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü.