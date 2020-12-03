Akşam Postası / 3 Aralık 2020

1. Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yarım milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

2. İki ilde yüzde 50, üç kentte yüzde 100 oranında vaka artışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının büyük oranda arttığı illeri saydı ve uyarıda bulundu.

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3. Beklentinin üzerinde: Kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.03, aylık yüzde 2.3

TÜİK verilerine göre enflasyon kasımda yüzde 2.3 artarken, yıllık bazda yüzde 14.03 oldu. Aralık 2019’a göre artış yüzde 13.19 olarak kayda geçerken, 12 aylık ortalamada yüzde 12.04’ü buldu.

4. ORC Araştırma anketi: Dört parti barajı geçiyor; AKP-MHP yüzde 48.8

ORC Araştırma’nın anketine göre, bugün seçim olsa AKP ile MHP’nin toplam oyları yüzde 50’yi geçemiyor.

5. Ceren Özdemir birinci ölüm yıldönümünde anıldı: Acımız dinmiyor

Fotoğraf: AA

Ordu’da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 20 yaşında hayatını kaybeden Ceren Özdemir, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

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6. ‘Twitter’da dine hakaret davası’nda karar: Sanığa altı ay hapis

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa altı ay yedi gün hapis cezası verildi.

7. Netflix’ten Türkiye’de ofis açma kararı

Dizi ve film prodüksiyonu ve internet üzerinden yayınlama platformu Netflix, Türkiye’de ofis açma kararı aldığını duyurdu.

8. İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sı ‘imar barış’lı çıktı

TBMM’de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir depreminde ağır hasarlı binaların 36’sının ‘imar barışı’ndan yararlandığını belirtti.

9. 13 hakim ve savcıya ‘FETÖ iltisakı’ gerekçesiyle ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 13 hakim ve savcıyı ‘FETÖ’yle iltisak ve irtibatlı olduğu’ gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

10. 2 bin dolar bahşiş bırakılan garson 1 cent’ini bile alamadı

Fotoğraf: New York Post

ABD’nin Texas eyaletindeki bir restoranın müşterilerinden biri, garsona 2 bin dolar (15 bin 775 lira) bahşiş bıraktı. Ancak, bahşişin sahibi 1 cent’ini (79 kuruş) bile alamadı.

11. Covid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen uçağa binen çift indikleri havalimanında tutuklandı

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

ABD’de, bir karı koca, Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını bilmelerine rağmen uçağa bindikleri gerekçesiyle tutuklandı.