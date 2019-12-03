Akşam Postası / 3 Aralık 2019

1- Macron: Sözlerimin arkasındayım; güçlü bir NATO’dan yanayım

“Nato’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözleriyle tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Tepki çekti biliyorum ama sözlerimin arkasındayım; güçlü bir NATO’dan yanayım” dedi.

2- ABD savunma bakanı: YPG’nin ‘terör örgütü’ olarak tanınmasını desteklemem

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO’daki ‘kördüğümü çözmek için YPG’yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini’ söyleyerek, “Fikirlerimize sadık kalacağız ve bence NATO da öyle olacak” dedi.

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3- ABD: Türkiye’ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, dijital hizmet vergisi uygulayarak ABD şirketlerinin karını azaltan ülkelere gümrük vergilerini artırabileceğini açıkladı. Türkiye de bu ülkelerin içinde.

4- Hastane: Demirtaş poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği hastanede tedavi gören HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tetkiklerin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

5- Greenpeace: Erdoğan’ın vetosu dönüm noktası olsun, termikler kapatılsın

Çevre örgütü Greenpeace, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesini öngören kanunu veto etmesiyle ilgili, “Bu veto kararı, kirli enerjiden çıkışın sonu, Türkiye’de enerji dönüşümünün dönüm noktası olmalıdır” dedi.

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6- CHP’li vekil: Arslan’a bakanlığın talimatıyla uzlaştırma dayatması yapılmış

Eskişehir’de, eski eşi tarafından sokakta satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen ‘uzlaşmaya’ zorlanmıştı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Arslan’ın Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla ‘uzlaşmaya’ zorlandığını söyledi.

7- Yıllık enflasyon yüzde 10.56

TÜİK, kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 10.56’ya yükseldiğini duyurdu.

8- Kılıçdaroğlu’ndan ‘Saray’ değerlendirmesi: Aile boyu malı götürüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Saray’dakilerin bir ellerinin yağda bir ellerinin balda olduğunu‘ savunarak, “Aile boyu malı götürüyorlar” dedi.

9- Afrin harekatında görevli biri üsteğmen iki askere ‘ilişik kesme’ cezası

Suriye’nin Afrin kentindeki YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında hayatını kaybeden iki askerin cenazelerinin çatışma bölgesinden alınmaması konusunda sorumlu görülen iki asker TSK’dan atıldı. İki askerin devletin ve TSK’nın itibarını zedeledikleri iddia edildi.

10- İmamoğlu: AB süreci başladığında doğan biri benden sekiz yaş büyük

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in davetlisi olarak 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi. “1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57’nci yılındayız” diyen İmamoğlu sürecin çok uzadığını belirterek, “O gün doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu” dedi.

11- Engelli başkan Hançerli, farkındalık için sporcularla yüzme yarışı yaptı

Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilik konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un profesyonel yüzücüleriyle yüzdü.

12- Müdürün öğretmenlere ’18 maddelik talimat listesi’ne inceleme: Eğitim-Sen ‘Liyakat önemli’ dedi

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Som’un okuldaki sözleşmeli öğretmenlere gönderdiği 18 maddelik tebligat sonrası idari soruşturma başlattı.

13- Üniversitede katliam yapan akademisyene ‘tehdit’ten bir yıl sekiz ay ceza

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde dört akademisyeni öldüren araştırma görevlisi ve eski eşine, ‘silahlı tehdit’ suçlamasıyla yargılandıkları davada bir yıl sekiz ay hapis cezası çıktı.

14- İBB çalışanına ‘Azrail’in olur, canını alırım’ diyen komisere hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışan Nuri Başkapan’ı “Azrailin olur, canını alırım” diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla yargılanan komiser Ahmet Aker’e beş ay hapis cezası verildi.

15- Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler tazminat hakkı için gazete önünde

Hürriyet gazetesinde evlerine gönderilen tebligatla işten çıkarılan gazeteciler, tazminat hakları için gazete önüne giderek eylem yaptı.

16- Munzur Üniversitesi rektörü makam şoförünü fakülte sekreteri yaptı

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır’ı fakülte sekreteri olarak atadı. İpek, atamanın ‘liyakatli olduğunu’ savundu.

17- DİSK’in talebi: Asgari ücret net 3 bin 200 lira olsun

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2020 yılı için asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini bildirdi.

18- Varlık Fonu 10 milyar dolar yatırımla Ceyhan’da rafineri kuracak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 10 milyar dolar (57 milyar lira) yatırımla Ceyhan’da kurulan petrokimya bölgesinde yeni bir rafineri kuracak.

19- PISA raporu: Türkiye’de puanlar artsa da OECD ortalamasının altında

Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrenciler ‘okuma becerileri’, ‘matematik okuryazarlığı’ ve ‘fen okuryazarlığı’ alanlarında OECD ortalamasının altında kalırken, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin ortalama puanları OECD ortalamasının üzerinde çıktı.

20- Yıl sonunda kartlı ödeme tutarı 1 trilyon lirayı aşacak

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ekim ve kasım ayı verilerine göre her 5 liralık ödemenin 2 lirası artık kartlarla yapılıyor. Temassız ödemeler sekiz ayda iki katına çıkarken, yıl sonunda yıllık kartlı ödeme tutarının 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.