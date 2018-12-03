Akşam Postası / 3 Aralık 2018

1. ‘Torba’dan çıktı: Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi gibi yasa teklifi
AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanunda olası bir ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ durumunda cumhurbaşkanına kurumların yetkileri dışında sisteme müdahale edip önleme yetkisi veriliyor.
DİSK’in asgari ücret talebi: 2 bin 800 lira
2. Kasım enflasyonu: Tüketici fiyatları yüzde 1.44 geriledi
Kasım ayında tüketici enflasyonu yüzde 1.44 düştü.
Enflasyonda düşüş: CHP’ye göre en önemli neden TÜİK’te yetkilinin değişmesi
Ekonomist Eğilmez, enflasyon rakamını tartışmaya açtı: Ciddi inanılırlık sorunu var
3. Sıla: Videonun çekildiği akşam dertleştik; orada ağıt yakıyorum
Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü öne süren ve olaydan 18 saat sonra çekilen videosu hakkında konuşan Sıla, o anlarda ağıt yaktığını söyledi.
4. Şule Çet’in ölümü: İki kişi hakkında hapis talebi
Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili iki kişi hakkında hapis cezası talep edildi.
5. Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış
AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,“Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.
6. AKP’li Ünal MHP’yle ittifak için iki hafta verdi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçime yönelik AKP-MHP ittifakının nasıl kurulacağının iki hafta içinde netleşeceğini söyledi.
7. HDP yerel seçimler için ‘istisnai yerlerde’ ittifaka yeşil ışık yaktı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.
8. Resmi rakam: İstanbul Havalimanı inşaatında beş yılda 52 işçi öldü
İstanbul Havalimanı’nın yapım çalışmalarında resmi rakamlara göre en az 52 işçi hayatını kaybetti.
9. Erdoğan G-20’de Kaşıkçı gündemini anlattı: Başkan söz vermedi, fırsatı yakalayamadık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili G-20 zirvesinde yaşananları anlatırken cinayetle ilgili olarak dönem başkanının kendisine söz vermemesinden yakındı ve “Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı” dedi.
10. 48 komandoya itaatsizlik davası: Askerler ‘İhmal sonucu dört kayıp verdik’ diyor
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2017’de yapılan bir operasyona katılan Bolu Komando Tugayı askerlerinden 48’ine emre itaatsizlikten dava açıldı. Askerler ise komutanlarının ihmali sonucu dört arkadaşlarının hayatını kaybettiği iddiasında.
11. Katar OPEC’ten ayrılacağını açıkladı
Katar, 15 ülkeden olaşan ve dünyadaki petrol üretiminin yarısını karşılayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) Ocak 2019’da ayrılacağını açıkladı.
12. Hakan Atilla’nın avukatları: Adil yargılanmadı
Avukatları, ABD’de görülen Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın haksızlığa uğradığı görüşünde.
13. Dünya komplo teorileriyle dönüyor!
En az bir komplo teorisine inananların oranı: Macaristan’da yüzde 85, Fransa’da yüzde 76, ABD’de yüzde 64, İngiltere’de yüzde 60.
14. ‘Ticaret savaşı’nda geri adım: Çin, ABD menşeili arabalara uyguladığı tarifeleri kaldırıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Pekin yönetiminin Amerikan menşeili otomobillere yönelik uyguladığı vergileri düşüreceğini ve kaldıracağını duyurdu.
15. ‘Koruma’ hamlesi: Tarihi Yarımada için kültür varlıkları envanteri çıkarılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki Tarihi Yarımada’da yer alan kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışma başlattı.
16. ‘Sarı Yelekliler’ bilançosu: Bir ölü, 630 gözaltı, 10 bin bomba, 136 bin litre su
Başta başkent Paris olmak üzere Fransa’nın başlıca büyük kentlerinde geçen cumartesi düzenlenen ‘Sarı Yelekliler’ protestosuna 136 bin eylemcinin katıldığı açıklandı.
Fransa’da şimdi de ambulans çalışanları sokağa döküldü
17. ‘Yeşil Yol’un iptali için açılan dava reddedildi
Doğu Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle bağlamayı amaçlayan ‘Yeşil Yol’un iptaline dair açılan dava reddedildi.