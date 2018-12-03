Akşam Postası / 3 Aralık 2018

1. ‘Torba’dan çıktı: Cumhurbaşkanına ‘ekonomik OHAL’ yetkisi gibi yasa teklifi

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba kanunda olası bir ‘finansal sisteme sirayet edebilecek olumsuz bir gelişme’ durumunda cumhurbaşkanına kurumların yetkileri dışında sisteme müdahale edip önleme yetkisi veriliyor.

2. Kasım enflasyonu: Tüketici fiyatları yüzde 1.44 geriledi

Kasım ayında tüketici enflasyonu yüzde 1.44 düştü.

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3. Sıla: Videonun çekildiği akşam dertleştik; orada ağıt yakıyorum

Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü öne süren ve olaydan 18 saat sonra çekilen videosu hakkında konuşan Sıla, o anlarda ağıt yaktığını söyledi.

4. Şule Çet’in ölümü: İki kişi hakkında hapis talebi

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili iki kişi hakkında hapis cezası talep edildi.

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5. Zeybekci lütfetti: İzmirlinin rakısına dokunmayacakmış

AKP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Zeybekci,“Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah” dedi.

6. AKP’li Ünal MHP’yle ittifak için iki hafta verdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçime yönelik AKP-MHP ittifakının nasıl kurulacağının iki hafta içinde netleşeceğini söyledi.

7. HDP yerel seçimler için ‘istisnai yerlerde’ ittifaka yeşil ışık yaktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.

8. Resmi rakam: İstanbul Havalimanı inşaatında beş yılda 52 işçi öldü

İstanbul Havalimanı’nın yapım çalışmalarında resmi rakamlara göre en az 52 işçi hayatını kaybetti.

9. Erdoğan G-20’de Kaşıkçı gündemini anlattı: Başkan söz vermedi, fırsatı yakalayamadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili G-20 zirvesinde yaşananları anlatırken cinayetle ilgili olarak dönem başkanının kendisine söz vermemesinden yakındı ve “Kaşıkçı cinayeti üzerinde, yuvarlak masada ciddi manada durulmadı” dedi.

10. 48 komandoya itaatsizlik davası: Askerler ‘İhmal sonucu dört kayıp verdik’ diyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2017’de yapılan bir operasyona katılan Bolu Komando Tugayı askerlerinden 48’ine emre itaatsizlikten dava açıldı. Askerler ise komutanlarının ihmali sonucu dört arkadaşlarının hayatını kaybettiği iddiasında.

11. Katar OPEC’ten ayrılacağını açıkladı

Katar, 15 ülkeden olaşan ve dünyadaki petrol üretiminin yarısını karşılayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) Ocak 2019’da ayrılacağını açıkladı.

12. Hakan Atilla’nın avukatları: Adil yargılanmadı

Avukatları, ABD’de görülen Rıza Sarraf davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın haksızlığa uğradığı görüşünde.

13. Dünya komplo teorileriyle dönüyor!

En az bir komplo teorisine inananların oranı: Macaristan’da yüzde 85, Fransa’da yüzde 76, ABD’de yüzde 64, İngiltere’de yüzde 60.

14. ‘Ticaret savaşı’nda geri adım: Çin, ABD menşeili arabalara uyguladığı tarifeleri kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan Pekin yönetiminin Amerikan menşeili otomobillere yönelik uyguladığı vergileri düşüreceğini ve kaldıracağını duyurdu.

15. ‘Koruma’ hamlesi: Tarihi Yarımada için kültür varlıkları envanteri çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki Tarihi Yarımada’da yer alan kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışma başlattı.

16. ‘Sarı Yelekliler’ bilançosu: Bir ölü, 630 gözaltı, 10 bin bomba, 136 bin litre su

Başta başkent Paris olmak üzere Fransa’nın başlıca büyük kentlerinde geçen cumartesi düzenlenen ‘Sarı Yelekliler’ protestosuna 136 bin eylemcinin katıldığı açıklandı.

17. ‘Yeşil Yol’un iptali için açılan dava reddedildi

Doğu Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle bağlamayı amaçlayan ‘Yeşil Yol’un iptaline dair açılan dava reddedildi.