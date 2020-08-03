Akşam Postası / 3 Ağustos 2020

1- Menderes’teki yangınla ilgili bir kişi gözaltında; iki bölgede sabotaj şüphesi

İzmir’in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

2- AKP’li Kalsın: ‘İstanbul Sözleşmesi toplumu bozuyor’ demek akla ziyan bir tutum

AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, son dönemde çıkılmasına dönük tartışmalarla gündemdeki yerini koruyan İstanbul Sözleşmesi için “Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir” dedi.

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3- Profesör Gürsel: Yönetim işsizliğin patlamasından endişe ediyor

Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel, ‘corona’ önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulamaları sebebiyle 5.2 milyon kişinin halen istihdamda göründüğünü, ancak bunların potansiyel işsiz olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, bu durumun sürdürülemeyeceğini ifade etti.

4- Bilim kurulu üyesinden tatilden dönenlere uyarı: 14 gün süreyle dikkatli olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ün bayram tatilinden dönenleri 14 gün süreyle dikkatli olmaları, kendileri ve yakınlarını izlemeleri konusunda uyardı.

5- ‘Düştü’ dediği sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya’da, Gökhan Ç.’nin (31), “Düştü” dediği sevgilisi Hatice Şimşek’i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

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6- Salda Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden çocuğun babasının feryadı: Tuttum ama kurtaramadım

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, dün, boğulan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Hamamı’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, “Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım” diyerek ağladı.