Akşam Postası / 3 Ağustos 2018

1- Erdoğan: Ekonomik savaşla karşı karşıyayız, endişe etmeyin galip çıkacağız

400 projeden oluşan ‘100 günlük eylem planı’nı açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” dedi.

2- ‘Ankara katliamı’ davasında karar: Dokuz sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye tarihinin en kanlı intihar saldırısıyla ilgili davada karar çıktı.

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3- Albayrak ABD’yle gerginliği yorumladı: 40 yıllık eşler bile tartışıyor, sonra anlaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların bugün gergin olabileceğini ama yarın düzelebileceğini belirtirken, “40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar” diye konuştu.

4- Enflasyon tam yol: Tüketicide yüzde 15.85, üreticide yüzde 25’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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5- Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya: Tehdit diliyle sonuca varılmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu sabah yaptığı görüşmenin ardından, “Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık” dedi.

6- CHP yönetiminin sızdırdığı bilgi: Geri çekenler hariç imza sayısı 605

CHP genel merkezi kaynakları, olağanüstü kurultay toplanması için verildiği açıklanan gerçek imza sayısının sorunlu belgeler ayıklanınca 605 olduğu yönündeki tespitini basına sızdırdı.

7- AYM, ifade özgürlüğünü hatırladı: Kılıçdaroğlu’nun tazminat cezaları bozuldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kayseri büyükşehir belediyesindeki yolsuzluk iddiasını gündeme getirdiği için 25 bin 500 lira tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Tazminat davalarında yeniden yargılamaya hükmeden AYM, Kılıçdaroğlu’na da 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

8- ‘Bedelli’ kılavuzu: Başvurular üç ay içinde, celp duyurusunun ardından yoklama

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sürecinde yapılacaklara ilişkin kılavuz yayımladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, başvurularını üç ay içerisinde tamamlayacak.

9- LGS’de ‘kontenjan krizi’: Bir bürokrat görevden alındı, bir bürokrata soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, sistemin kurgulanmasında sorumlu olan bir bürokratı görevden aldı, biri hakkında da soruşturma açtı.

10- IŞİD’den geri alınan Musul’da 1 milyon kişi hala evine dönemedi

2014’te IŞİD tarafından işgal edilmesinin ardından Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) denetimindeki bölgelere göç eden yaklaşık 1 milyon Musullu sivil, kent bir yıl önce geri alınsa da evine dönemedi.

11- Asgari ücretliye İstanbul’da ev yok: Maaş, kira ortalamasının altında

Asgari ücretle çalışan kişinin 1603 liralık maaşı, ortalam ev kirasının 1710 lira olduğu İstanbul’a yetmiyor.

12- Yeni şehirlerarası otobüs standartları: Yolda durup yolcu almak yasak

Şehirlerarası otobüs seyahatlerine getirilecek yeni standartlar, tüm otobüs ve midibüslerin elektronik olarak izlenmesini, yolcuların kimliklerinin kaydedilmesini zorunlu kılarken yolda durup yolcu almayı ve koltuklar dolsun diye sefer saatini geçirmeyi yasaklıyor.

13- Kırklareli’ne termik santral projesinde halk ÇED toplantısını yaptırmadı

Verimli tarım arazileri ve hayvancılık ve süt ürünleri üretiminin yaygın olduğu Kırklareli Ovası yakınlarında kurulmak istenen kömüre dayalı Eren-1 Entegre Termik Santralı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamındaki ‘halkın katılımı toplantısı’, termik santral projesinin etkileyeceği köylerde ve İnece ilçesinde yaşayanların tepkisi üzerine yapılamadı.

14- Özelleştirme ve büyük yatırım projelerinde de artık tek yetkili cumhurbaşkanı

Özelleştirilecek devlet varlıkları ve ‘yap işlet devret’ modeliyle yapılacak büyük yatırımlarda tek karar verici makam bundan böyle cumhurbaşkanı olacak.

15- En yüksek statülü devlet memuru atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni hükümet sisteminde en yüksek devlet memuru statüsünün yeni adresi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanlığına Metin Kıratlı’yı atadı.

16- Albayrak’tan kontra: ‘Çarpıştığı’ Soylu’ya gülerek ‘omuz attı’

Yüksek Askeri Şura üyelerinin dünkü Anıtkabir ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘çarpıştığı’ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu kez Soylu’ya gülerek ‘omuz attı’.

17- Bu kez Adana: Üniversite kampusünde dört bacağı kesilmiş kedi bulundu

Adana Çukurova Üniversitesi içinde dört ayağı kesilmiş, altı aylık yavru bir kedi ölü olarak bulundu.