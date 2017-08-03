Akşam Postası / 3 Ağustos 2017

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1- Akıncı Üssü davasında ‘sivil imam’: En iyi ticareti bu hükümet döneminde yaptım

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davada savunma yapan ‘sivil imam’ Hakan Çiçek, 15 Temmuz gecesi yeni açacağı okulun tanıtımını yapmak için üsse gittiğini öne sürdü.

2- ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı’: Akıncı Üssü sanığı avukatı ‘FETÖ’cü ilan etti

Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, ‘sivil imam’ Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktı.

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3- AB Komisyonu: Türkiye’yle ilişkiler sürmeli, üyelik söz konusu değil

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’yle ilişkilerin sürmesi gerektiğini ancak üyeliğin bugün söz konusu olmadığını söyledi.

4- Tutuklu iki eğitimcinin avukatı: OHAL Komisyonu karar verirse açlık grevi bitebilir

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, OHAL Komisyonu’nun iki eğitimcinin işe iadesi konusunda karar vermesi halinde açlık grevinin sonlandırılabileceğini söyledi.

5- HRW’dan Ankara’da ‘kaçırılan’ dört kişi için soruşturma talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ankara’da ‘kaçırılan’ ve‘zorla kaybedilen’ dört kişi için acil soruşturma açılması talebiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup gönderdi.

6- ABD’den yalanlama: YPG’ye tank göndermedik

ABD, Suriye’de YPG’ye tank gönderildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

7- Nereden çıktı: Türkiye, medyadaki ‘Çin karşıtı’ haberleri temizleyecek

Türkiye, medyada yer alan ‘Çin karşıtı’ haberleri temizleyecek.

8- Yeni parti kurmaya hazırlanan Akşener: Çok hızlandık, önemli adımlar attık

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski MHP’li Merak Akşener, önemli adımlar attıklarını söyledi.

9- MHP’ye göre yüzlerce ‘Akşener istifası’ yok: Bir elin parmaklarını geçmez

MHP, Meral Akşener’in yeni kuracağı partiye katılmak için yüzlerce kişinin istifa ettiği haberlerinin doğru olmadığını savundu.

10- Yardımcısı duyurdu: Doğu Perinçek, 2019’da cumhurbaşkanı adayı

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanları Doğu Perinçek’in aday olacağını duyurdu.

11- Enflasyon altı ay sonra tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre, tüketici fiyatları temmuz ayında 0.15 artış gösterirken, enflasyon 10.9’dan 9.79 seviyesine indi.

12- İmama sela okutmayan kişiye ceza bozuldu: Yetersiz gerekçeyle hüküm kuruldu

İstinaf mahkemesi, darbe girişimi gecesi sela okuyan imamı engellediği gerekçesiyle bir yurttaşa verilen para cezası kararını bozdu.

13- Grevin sonu kazanım: İzmir’de deniz işçilerinin grevi yüzde 12’lik zamla bitti

İzmir’de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan işçiler, zam aldıktan sonra grevi sonlandırdı.

14- HDP’li Önder’den CHP’ye: Kenetlenmekten daha acil hiçbir şey olamaz

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP’ye ‘kenetlenme’ çağrısı yaptı.

15- HDP’li vekile Hurşit Külter fezlekesi: ‘Operasyonları itibarsızlaştırdı’

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında aylarca kayıp olarak aranan DBP yöneticisi Hurşit Külter’le ilgili açıklamaları nedeniyle hapis cezası istendi.

16- Ayvalık Tabiat Parkı’na yapılaşma tehdidi Danıştay’dan döndü

Ayvalık Tabiat Parkı’nda yapılaşmanın önünü açan plan değişikliği Danıştay’dan döndü.

17- Eğitim-İş’ten ‘torpil listesi’: Eğitim-Bir-Sen üyeleri hep ilk sıralarda

Eğitim-İş Sendikası, Bursa’da okul yöneticiliği mülakat sonuçları olduğunu belirttiği bir listeyi yayınlayarak atamalarda ‘yandaş sendikaya torpil geçildiğini’ bildirdi.

18- ‘FETÖ’den gözaltına alınıp bırakılan futbolcu Bekir İrtegün: Yanlış hiçbir şey yapmadım

‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan milli futbolcu Bekir İrtegün, ‘yanlış bir şey’ yapmadığını söyledi.

19- Yayıncılığın prestijli ödülü Voltaire, Turhan Günay ve Evrensel Yayınları’nın

Cumhuriyet Kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay ve Evrensel Yayınları, sansür karşıtı mücadele ve basın özgürlüğünü savunmaya katkılarından ötürü Voltaire ödülüne layık görüldü.

20- Bir ayda 34 kadın ve 17 çocuk erkekler tarafından öldürüldü

Türkiye’de temmuz ayında en az 34 kadın ve 17 çocuk erkekler tarafından öldürüldü.

21- Çalıştırdığı atın ölümüne yol açan fayton sahibinin çalışma izni iptal, para cezası da var

Antalya’da çalıştırdığı atın ölümüne yol açan fayton sahibine para cezası verildi, çalışma izni de iptal edildi.

22- Bir bölümünde Gülen kitabı görülmüştü: ‘Çocuklar Duymasın’a ‘FETÖ’ soruşturması

Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizi hakkında, son bölümündeki görüntüler nedeniyle ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı.

23- Cezaevinde kalp krizi geçiren ‘FETÖ’den tutuklu polis hayatını kaybetti

Osmaniye’de ‘FETÖ’den tutuklu polis cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

24- Gaziantep’te iş cinayeti: Enkaz altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Samet Barış Aydın, yaz tatili için çalıştığı inşaatın duvarının yıkımı sırasında enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

25- Kanser hastası kadına son isteği olan çocukluğunun milkshake’i 600 km öteden ulaştırıldı

ABD’nin Washington kentinde pankreas kanseri nedeniyle hayatının son günlerini geçiren Emily Pomeranz isimli kadın için kilometrelerce uzaklıktaki doğduğu kasabadan milkshake gönderilerek son isteği yerine getirildi.