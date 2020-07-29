Akşam Postası / 29 Temmuz 2020

1. ‘Sosyal medya’ teklifi geçti: Kullanıcının ‘port bilgisi’ de belirlenecek

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

2. Süper Lig’de küme düşme kaldırıldı, 21 takımla oynanacak

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de bu sezon hiçbir takımın küme düşürülmemesi kararını verdiğini duyurdu.

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3. Koca: Bayramda risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı’nda kısıtlma olmayacağını açıkladı ve alınacak önlemleri sıraladı.

4. Kilise haçını sökene bir yıl dört ay hapis: Kararın gerekçesinde sureye atıf

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını söküp kıran sanığa bir yıl dört ay hapis cezası verildi.

5. Ayasofya açılışına katılıp ‘corona’ çıkan vekil: Virüsün orada bulaştığı doğru değil

Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla 24 Temmuz’da kılınan cuma namazına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin ‘corona’ testi pozitif çıktı.

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6. MB yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 8.9’a çıkardı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir” dedi.

7. Rabia Naz soruşturması: Takipsizlik kararına itiraz

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili verilen takipsizlik kararına itiraz edildi.

8. Pınar Gültekin’i öldüren Avcı’nın eşi boşanma davası açtı

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın eşi, boşanma davası açtı.

9. Araştırma: Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının yarısı yaşamını yitirdi

Almanya’da yapılan bir araştırma, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan her beş kişiden birinin hayatını kaybettiğini, solunum cihazına bağlanan hastalarda ölüm oranın yüzde 53’e kadar yükseldiğini ortaya koydu.

10. Cumhurbaşkanlığı: WhatsApp ve Telegram kısıtlaması sadece gizli belgeleri kapsıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yalnızca gizlilik içeren belgelerin WhatsApp ve Telegram’dan gönderilmesinin yasaklandığını bildirdi.