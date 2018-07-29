Akşam Postası / 29 Temmuz 2018

1. Pastör krizi: ABD yaptırım tehdidini yineledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın serbest kalmaması halinde Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı açıklamasını yineledi.

2. Haydarpaşa Garı’nda arkeolojik kazı yapılıyor: Peronların olduğu kısımdan Bizans dönemine ait kalıntılar çıktı

İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyon çalışmaları devam ederken, peronların olduğu kısımda ve rayların altında erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

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3. 82 yaşındaki adam ölümüyle polisleri mağdur etmiş!

Giresun’da 82 yaşındaki Yusuf Topal’a biber gazı sıkıp ters kelepçe takarak yerde sürükledikten sonra ölümüne sebep olan iki polis memuru asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

4. Tüketicilerin zaferi: Danıştay ‘hesap işletim ücreti’ni iptal etti, iade talep edilebilir

Danıştay bankaların müşterilerinden ‘hesap işletim ücreti’ almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti.

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5. CHP sordu: Bayram ikramiyesi alan emeklilerin evde bakım maaşı kesilecek mi?

Evde bakım maaşı alan kişilerin, dini bayramlarda ödenecek ikramiye ile aylık gelir kriterini aştığı için evde bakım maaşının kesileceği iddia edildi.

6. Erdoğan’ın talimatıyla: ‘Sadık dinleyici’ 450 muhtar Endülüs’e götürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, 450 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüldü.

7. Serbest bırakılan Filistinli aktivist Tamimi: Direnişimiz sürecek

Kuzeninin İsrail askerlerince başından vurulmasına tepki gösterdiği için sekiz aydır İsrail’de tutuklu olan 17 yaşındaki Filistinli aktivist Ahed Tamimi cezaevinden tahliye edildi.