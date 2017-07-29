Akşam Postası / 29 Temmuz 2017

1- ABD’den Türkiye’ye ‘El Kaide’ suçlaması: Bazıları yüzlerini başka tarafa çeviriyor

ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye’nin Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesindeki El Kaide yapılanmasının yarattığı tehdide dikkat çekti.

2- Aylar sonra tahliye olan Cumhuriyet’çiler: Dört arkadaşımızı da Silivri’den alacağız

Cumhuriyet davasından yedi isim gece saatlerinde Silivri Cezaevi’nden tahliye edilirken, geride kalan dört meslektaşları için mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

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3- Bakanlıktan beş yıllık anlaşma: Öğrenciler Ensar Vakfı’na ’emanet edilecek’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adı Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı’yla beş yıllık protokol imzaladı.

4- Merkel’in yardımcısı: Türkiye’ye yapılan AB yardımları dondurulsun

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan ödemelerin durdurulmasını istedi.

5- HDP’li vekil Besime Konca tahliye edildi

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye edildi.

6- CHP’li vekillerin Özakça ve Gülmen’i ziyaret taleplerine bakanlıktan yanıt yok

CHP’li vekillerin açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla görüşme taleplerine bakanlıktan yanıt yok.

7- Akın Öztürk yalanladı: ‘Flash disk’le ilgim yok, atandığımda dosya kapatılmıştı

15 Temmuz darbe girişiminin ‘bir numarası’ olarak gösterilen eski orgeneral Akın Öztürk, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’le ilgili soruşturmayı kapattığı iddialarını yalanladı.

8- Cumhuriyet yazarı Mumcu’dan Cumhuriyet davası ‘tanığı’ Gülerce’ye: Bana dava aç yiğidim

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhuriyet davasının tanıklarından Star yazarı Hüseyin Gülerce’ye meydan okudu: “Bana dava aç yiğidim.”

9- Yeni düzenleme yolda: Uçuşu iptal edilene 100 ile 600 avro arasında tazminat

Havayollarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelikle uçuşu iptal edilenlere 100 ile 600 avro arasında değişen miktarlarda tazminat ödenmesi öngörülüyor.

10- CHP’li vekil karşı değilmiş: AKP ile neden bir araya gelemeyelim?

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, AKP’ye karşı olmadığını belirterek, iki partinin bir araya gelebileceğini söyledi.

11- HDP’li Baydemir sordu: IŞİD sanıkları teker teker tahliye ediliyor, pazarlık mı var?

IŞİD davalarında peş peşe gelen tahliye kararlarına dikkat çeken HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Bir pazarlık mı var? Devletin herhangi bir erki IŞİD’le görüşüyor mu?” diye sordu.

12- ‘Ücretin tamamı ödenmedi’: Türk şirketten Almanya Büyükelçiliği’ne icra takibi

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği hakkında icra takibi başlatıldı.

13- Yeni müfredata tepki: ‘Evrim Ağacı’, liselilere internetten evrim dersi veriyor

Sosyal medya üzerinden bilimsel yayınlar yapan ‘Evrim Ağacı’, yeni müfredata tepki olarak internet üzerinden liselere evrim dersi veriyor.

14- Sözleşmeli öğretmen alımındaki sözlü mülakata Danıştay engeli

Danıştay, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü mülakatla ilgili yönetmeliğin bir maddesini hukuka aykırı buldu.

15- ‘Paslı kerpeten verdiler’: Piercing’le sınava alınmayan öğrenci güvenliğe dava açtı

İstanbul’da geçen hafta yapılan Dikey Geçis Sınavı’na (DGS) ağzındaki piercing’i nedeniyle girmesine izin verilmeyen öğrenci, güvenlik görevlisini mahkemeye verdi.

16- Karşı hamle: Rüştü Reçber de Fatih Terim’i mahkemeye verdi

Milli kaleci Rüştü Reçber, Türkiye futbol direktörlüğündeki görevi son bulan Fatih Terim’i mahkemeye verdi.