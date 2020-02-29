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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Şubat 2020

1- İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden 33 askerin bazılarının kimlikleri belli olmaya başladı.

2- Rusya: Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardık

Rusya dün yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’yle Suriye’de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Eski NATO komutanı: NATO-Rusya çatışması imkansız değil

4- Sınırdaki sığınmacı: Gerekirse çocuklara ip bağlayıp yüzerek geçeceğiz

Türkiye’nin farklı yerleriden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye giden sığınmacıların bekleyişi sürüyor. Soğuktan geceyi otogarda geçiren sığınmacılar “Burada daha fazla kalamayız, soğuktan ölürüz” diyor.

Sınırdaki sığınmacılar geceyi yağmur altında geçirdi, ateş yakarak ısındı

Af Örgütü: Yunanistan ve Bulgaristan, sığınmacıları kabul etmeli

Erdoğan: Kapıları zorlayıp geçenler 18 bin oldu

Yunanistan verisi: Sığınmacılardan yüzde 15’ine ‘mülteci’ statüsü veriliyor

5- Reuters: TSK, İdlib’de dokuz Lübnan Hizbullah’ı mensubunu öldürdü

İdlib’in Sarakib kasabasında, Suriye hükümet güçlerinin yanında savaşan Lübnan merkezli Hizbullah güçlerinden dokuzunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

6- Kılıçdaroğlu: ‘Millet ittifakı’nda şehitler tepesi boş kalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi iktidarlarında ‘şehitler tepesi’nin boş kalacağını söyledi.

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7- İdlib’le ilgili ‘halkı galeyana getiren provokatif’ paylaşımlara gözaltı

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Gaziantep’te ‘halkı galeyana getirecek şekilde provokatif paylaşım yaptığı’ belirlenen 26 şüpheliden dördü gözaltına alındı.

8- İran sınırındaki TIR sürücüleri Türkiye’ye alınıyor: Sahra hastanesinde gözetim

İran’da corona virüsünden kaynaklanan ölüm ve vaka sayısının artmasının ardından kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300’e yakın Türk vatandaşı TIR şoförünün Türkiye’ye alımına başlandı.

İtalya Serie A’da ‘corona’ önlemi: Bu hafta oynanması planlanan beş maç mayısa ertelendi

9- Sivrice’de 4.6’lık deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

10- Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Eşini evinde dövüp çocuklarıyla kaçtı

Bolu’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., üç çocuğunun annesi A.V.’nin evine gidip şiddet uyguladı ardından iki çocuğunu alıp kaçtı.

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