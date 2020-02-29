Akşam Postası / 29 Şubat 2020

1- İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı
Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında hayatını kaybeden 33 askerin bazılarının kimlikleri belli olmaya başladı.
2- Rusya: Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya vardık
Rusya dün yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’yle Suriye’de gerilimi azaltma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Eski NATO komutanı: NATO-Rusya çatışması imkansız değil
4- Sınırdaki sığınmacı: Gerekirse çocuklara ip bağlayıp yüzerek geçeceğiz
Türkiye’nin farklı yerleriden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye giden sığınmacıların bekleyişi sürüyor. Soğuktan geceyi otogarda geçiren sığınmacılar “Burada daha fazla kalamayız, soğuktan ölürüz” diyor.
Sınırdaki sığınmacılar geceyi yağmur altında geçirdi, ateş yakarak ısındı
Af Örgütü: Yunanistan ve Bulgaristan, sığınmacıları kabul etmeli
Erdoğan: Kapıları zorlayıp geçenler 18 bin oldu
Yunanistan verisi: Sığınmacılardan yüzde 15’ine ‘mülteci’ statüsü veriliyor
5- Reuters: TSK, İdlib’de dokuz Lübnan Hizbullah’ı mensubunu öldürdü
İdlib’in Sarakib kasabasında, Suriye hükümet güçlerinin yanında savaşan Lübnan merkezli Hizbullah güçlerinden dokuzunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) saldırısı sonucu öldürüldüğü bildirildi.
6- Kılıçdaroğlu: ‘Millet ittifakı’nda şehitler tepesi boş kalacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi iktidarlarında ‘şehitler tepesi’nin boş kalacağını söyledi.
7- İdlib’le ilgili ‘halkı galeyana getiren provokatif’ paylaşımlara gözaltı
Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Gaziantep’te ‘halkı galeyana getirecek şekilde provokatif paylaşım yaptığı’ belirlenen 26 şüpheliden dördü gözaltına alındı.
8- İran sınırındaki TIR sürücüleri Türkiye’ye alınıyor: Sahra hastanesinde gözetim
İran’da corona virüsünden kaynaklanan ölüm ve vaka sayısının artmasının ardından kapıların kapatılmasıyla sınırda kalan 300’e yakın Türk vatandaşı TIR şoförünün Türkiye’ye alımına başlandı.
İtalya Serie A’da ‘corona’ önlemi: Bu hafta oynanması planlanan beş maç mayısa ertelendi
9- Sivrice’de 4.6’lık deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
10- Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Eşini evinde dövüp çocuklarıyla kaçtı
Bolu’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., üç çocuğunun annesi A.V.’nin evine gidip şiddet uyguladı ardından iki çocuğunu alıp kaçtı.