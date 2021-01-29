Akşam Postası / 29 Ocak 2021

1. Erdoğan’dan esnafa uyarı: Süreci böyle sürdürürseniz çok ağır cezalar sizi bulacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek esnafı, böyle giderse ağır cezalar verileceği konusunda uyardı.
2. Çin aşısından 3.5 milyon doz daha geldi
Çin’den sipariş edilen 10 milyon dozluk Covid-19 aşılarının ikinci partisinin 3.5 milyon dozluk ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
3. 10 Aralık’ta mektup yazmışlardı: CHP’li üç vekil partiden istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti. İstifalar sonrasında CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e indi.
4. Berkin Elvan davasında mütalaa: Polis memuru Fatih Dalgalı, Berkin’i taksirle vurmuş
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili olduğu iddiasıyla polis memuru Fatih Dalgalı’nın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.
5. ‘Militan’ tartışması: İçişleri, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ ifadesini kullandığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
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6. Ankara’da şubat-martta ‘beşinci dalga’ beklentisi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara’da şubat ayının ortasında ‘beşinci dalga’nın beklendiğini söyledi.
Yoğun bakım çalışanları uyardı: Vakalardaki düşüş aldatıcı olmasın
7. Araştırma: 2023’teki seçimde ‘Z kuşağı’ seçmen oranı yüzde 16
Doğruluk Payı’nın araştırması, 2023’teki seçimde oy kullanacak ‘Z kuşağı’ seçmen oranının, önceki seçime göre iki katına çıkacağını gösterdi.
8. Kandilli’nin deprem araştırması: ‘Riskli alan’ Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece açıkları
Kandilli Rasathanesi’nin araştırması, İstanbul’da 7’den büyük olması beklenen deprem için Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece açıklarını işaret etti.
9. Novavax aşısı yüzde 89 etkili; virüsün varyantlarına karşı da koruyor
Novavax aşısının Britanya’da yürütülen üçüncü faz çalışmaları sonucunda yüzde 89 etkili olduğu açıklandı.
10. Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısı klinik denemelerde yüzde 66 etkili oldu
ABD’li ilaç şirketi Johnson&Johnson’un iştiraki Janssen firmasının Covid-19 aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirildi.
11. Kılıçdaroğlu’nun yardımcısına ‘FETÖ kitapçığı’ nedeniyle üç dava
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’e ‘FETÖ kitapçığı’ nedeniyle yedi ayrı suçtan üç dava açıldığı bildirildi.
12. Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 arttı
Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 artarak 49.92 milyar dolar oldu.
13. Yine aynı sorunun yanıtı araştırıldı: Virüs spermi etkiler mi?
Ağır Covid-19 vakalarının erkeklerde sperm kalitesini etkileyebileceğine dair araştırma endişe yarattı. Ancak bazı uzmanlar sonuçlara şüpheyle yaklaşıyor.
14. Botticelli tablosuna rekor fiyat: 92 milyon dolar
İtalyan ressam Botticelli’nin ‘Madalyon tutan genç adam‘ tablosu rekor fiyata, 92.2 milyon dolara (680 milyon lira) satıldı.