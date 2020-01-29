Akşam Postası / 29 Ocak 2020

1- Erdoğan: Deprem vergileri hangi amaç için toplandıysa onun için harcandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamuoyunda tartışılan ‘deprem vergilerinin akıbeti’ hakkında, “Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız” dedi.

2- Elazığ’da deprem sonrası kiralar fırladı!

Fotoğraf: DHA

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından sağlam olduğu düşünülen kiralık evlere talep arttı. Talebin artmasını fırsat bilen ev sahipleri, kiraları neredeyse iki katına çıkardı.

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3- ‘Corona’ virüsünden ölenlerin sayısı 132’ye, vaka sayısı 6 bine yaklaştı

Çin’deki ‘corona’ virüs salgınında ölenlerin sayısı 132’ye yükselirken vaka sayısı da keskin bir artışla 6 bine yaklaştı.

4- Kızılay: Bağışçının isteği doğrultusunda Ensar Vakfı’na para aktarıldı

Kızılay, kendisine bağış yapan BaşkentGaz firmasının talebi nedeniyle Ensar Vakfı’na para gönderildiğini açıkladı.

5- YTÜ’den Prof. Dr. Bedri Gencer’e inceleme

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Twitter paylaşımı tepki çeken Prof. Dr. Bedri Gencer hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

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6- Trump’ın ‘Barış Planı’na Filistin’den cevap: Bin kere hayır

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ‘Yüzyılın Planı’ adını verdiği Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail’e teslimini öngören ‘Ortadoğu Barış Planı’na Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Bin kere hayır” dedi.

7- Bekçilere geniş yetkiler veren teklifin dokuz maddesi komisyondan geçti

‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin ilk dokuz maddesi TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Maddeler yasalaşırsa bekçilere durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi yetkiler gelecek.

8- Metalde anlaşma sağlandı; Birleşik Metal-İş ile MESS arasında müzakere sürüyor

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi için üç sendika ile işveren arasında yürütülen müzakerelerde iki sendikayla uzlaşı sağlandı. Üçüncü sendikayla görüşmeler ise devam ediyor.

9- Sırrı Süreyya Önder: Yeni bir çözüm süreci için en az 2012’deki kadar umutluyum

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yeni bir çözüm süreci için “En az 2012’deki kadar umut sahibi olduğunu” söyledi. Türkiye’de demokratikleşmeyi talep eden kesimler arasında Kürt sorununu anlamaya çalışanların sayısının arttığına dikkat çeken ve “Bu mesele tam da hallolması gerektiği gibi bir hal yoluna bilinç düzeyinde giriyor” diyen Önder, AKP – MHP blokunun barış sürecini yeniden başlatmasının ya da demokratikleşme yönelimine girmesinin ise ihtimal dahilinde olmadığını söyledi. Önder, “AKP gidici. Bunun için kâhin olmaya gerek yok. Çift joker çekse bile bu eli bitiremeyecek” diye konuştu.

10- Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya ‘iyi hal’ indirimi

Mersin’in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Gür’ü (49) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Gür’e (57) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘iyi hal’ indirimi yapılarak müebbet hapis cezasına çevrildi.

11- Lucca’nın müdürüne ‘tecavüz girişimi’ suçlamasıyla 22 buçuk yıl hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekanın müdürü Alper İ. hakkında kadın çalışanına ‘tecavüz girişimi’ nedeniyle 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12- İmamoğlu ‘kayak’ eleştirilerine aldırış etmedi: Spora çıkıyoruz, yürümek gibi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yapmasına yönelik eleştiriler sorulunca, “Biz şu an spora çıkıyoruz, yürümek gibi” dedi.

13- İstanbul’daki devlet hastanesinde tadilata sedye arası!

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (Samatya Hastanesi) koridorunda çekilen bir görüntüde, tadilat devam ederken bir hastanın sedyeyle taşınma anları yer aldı.

14- Esenyurt’ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksicilerle turizm firması sürücüleri arasında polis merkezi önünde kavga çıktı. Polis kavgayı havaya ateş açarak ayırırken 11 kişi gözaltına alındı.

15- 346 dolara aldığı Rolex saatin bugünkü değerinin 700 bin dolar olduğunu öğrenince heyecandan yere kapaklandı

ABD’nin Fargo kentinde yaşayan bir adam 1974 yılında 345.97 dolara satın aldığı Rolex saatin bugün açık artırmaya çıkarılsa 500 bin ila 700 bin dolar (2.97 milyon ila 4.16 milyon lira) arasında bir fiyata satılacağını öğrenince heyecandan yere kapaklandı.

16- Ekonomide güven ocak ayında arttı, görünüm halen kötümser

Ekonomik güven endeksi 2019 aralık ayında 96.5 iken, 2020 ocak ayında yüzde 0.6 oranında artarak 97.1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

17- KGM: Üçüncü köprüdeki hisse devri satış olarak değerlendirilmemeli

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletme hakkının Çinli konsorsiyuma devredilmesinin, bu yapıların satıldığı anlamına gelmediğini açıkladı.

18- Gezi Parkı’nda kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

İstabul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı’nda kuruyan 39 ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

19- Getty Müzesi’nde 17 yıl sergilenen ahşap heykelin Gauguin’e ait olmadığı ortaya çıktı

ABD’nin Los Angeles kentindeki Getty Müzesi’nde, ‘Fransız ressam ve heykeltraş Paul Gauguin’e ait’ olduğu düşünülerek sergilenen ahşap heykelin orijinal olmadığı ortaya çıktı.

20- Cemiyet’in, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 3 Şubat’ta başlıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başvurular 3 Şubat’ta başlıyor. Ödüller, basın, televizyon-radyo ve internet gazeteciliği ana başlıkları altında

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yayınlanmış eserlere veriliyor. Bu yıl 61’inci kez verilecek ödüller için son başvuru tarihi 13 Mart.