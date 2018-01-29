Akşam Postası / 29 Ocak 2018

1- Erdoğan hedefe koymuştu: TTB yöneticisi 11 kişiye soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlattı.

2- Independent muhabiri Fisk: ‘Zeytin Dalı’nın gerçek kurbanları mülteciler, bebekler

Britanya’nın prestijli haber sitesi Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesine gitti.

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3- TOKİ usulü Hasankeyf: Yeni alandaki 710 konutun inşasında sona gelindi

Batman’da Ilısu Barajı gölünün suları altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinin ‘bir benzeri’ TOKİ tarafından yapılıyor. İnşaatta sona gelindi.

4- Ankara’nın ‘çekilin’ çıkışına CENTCOM’dan yanıt: Menbiç’te kalacağız

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD’nin Menbiç’ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

5- Kılıçdaroğlu’nun tek itirazı ÖSO: Ordumuzun kahramanlığını devrediyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordumuzun kahramanlığını ÖSO’ya devrediyoruz” dedi.

6- Rusya basını: Kürtler, Afrin’in kontrolünü vermek için Esad ile görüşüyor

Rusya basınına yansıyan haberde Kürtlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdürdüğü Afrin’i Suriye hükümet güçlerinin kontrolüne verme yönünde görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

7- HDP’li Baydemir’e Afrin soruşturması: ‘Devlete karşı savaşa tahrik’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Afrin harekatıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

8- ‘Grev yasağını’ dinlemeyen metal işçilerinden iş bırakma eylemi

2 Şubat’ta yapmaya hazırlandıkları greve yasak gelen metal işçileri, sabah ve akşam vardiya başlangıçlarında yarımşar saatten toplam bir saat iş bırakma eylemine başladı.

9- Eski rektörden itiraf: Gülen ‘Cennette yerin âlâ, ibadet etmene gerek yok’ dedi

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’nin, hakkında ‘FETÖ/PDY yöneticisi olmak’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı.

10- Davutoğlu, ‘Erdoğan’la dava arkadaşı olarak görüştük’ deyip ekledi: Destan yazdık

AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la dava arkadaşı olarak gündemdeki konuları görüştüklerini belirterek “Türkiye bir insanlık destan yazmıştır. Başta mülteciler olmak üzere Suriye’de bir komşu ülkeye başka bir komşu ülkenin nasıl sahip çıkacağını göstermiştir. Bu noktada da hiçbir etnik mezhebi ayrım yapmamıştır” diye konuştu.

11- CHP’li Yılmaz’dan Çavuşoğlu’nun iddialarına yanıt: Alayınıza başkaldırıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eleştirilerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hakkında dile getirdiği iddialara yanıt verdi: “Başkaldırıyorum, alayınıza başkaldırıyorum. Hiç kimse bana hesap soramaz, herkes haddini bilecek.”

12- Sınırda Türkiye’ye girmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti

Mardin’de Türkiye’ye girmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

13- YPG’den IŞİD taktiği: Kadın canlı bomba kendini patlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ esnasında, Cinderes beldesine bağlı Al Hammam Köyü’nde intihar saldırısı düzenlendi.

14- CHP’de liderliğe talip olan İnce: Utangaç laiklerden olmayacağız

CHP’nin 3 Şubat’taki 36’ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce kazanacağından kuşkusu olmadığını belirterek, “Önce emek önce sol diyen bir parti” vaat edip ‘utangaç laiklerden’ olmayacağını söyledi.