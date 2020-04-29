Akşam Postası / 29 Nisan 2020

1. Sağlık bakanı: ‘Corona’dan vefat oranı yüzde 2.58; dünyada 80’inci sıradayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 2.58 olduğunu söyledi.
2. Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ sonbaharda yeniden, daha fazla vakayla çıkabilir
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’a yol açan mikroorganizmanın tamamen ortadan kalkmayacağını ve sonbaharda tekrar, belki de daha fazla vakayla etkili olabileceğini söyledi.
3. ‘Corona’ önlemleri | Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihi öne çekildi
İşsizlik ödemesi öne çekildi… Okullarda uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar devam…
Erdoğan’dan Trump’a mektup: Umarım ilişkilerimizin önemi daha iyi kavranır
İstanbul ‘evde kalmıyor’: Toplu ulaşımda yüzde 8, özel araçta yüzde 42’lik artış
Özel hastaneye corona testi için giden adam tartışma sonrası cipini kapıya sürdü
Van’da sokağa çıkma yasağında 112 çağrıları iki kat arttı: Seyahat izni isteyen var
DİSK Başkanı Çerkezoğlu: ‘Corona’dan sonra yeni bir düzen şart
Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum’a yerleştirildi
Bakan Selçuk: Uzaktan eğitime 31 Mayıs’a kadar devam edilecek
4. ‘Corona’ günlüğü | Dünyada can kaybı 220 bine yaklaştı
Vaka sayısı 3 milyon 163 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219 bin 348 oldu.
Cezaevinde Covid-19 ölümlerine isyan: Dokuz mahkum hayatını kaybetti
İspanya’da ‘corona’nın yayılma hızı ‘1’ değerinin altına düştü
Çin’deki hastanede bir ilk: Virüsün havayla taşındığına dair kanıt bulundu
Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir
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Volkswagen’in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı
‘Çocukları virüsten korumak’ amacıyla plaja çamaşır suyu içeren karışım döktüler; çevreciler ayağa kalktı
‘Virüsü öldürdüğüne’ inanan iki kişi çamaşır suyu içip hastanelik oldu
Koruyucu malzeme sıkıntısı çeken Alman aile hekimleri çıplak poz vererek durumu protesto etti
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5. Ekonomik güven endeksi çakıldı, küresel krizdeki değerin bile altına indi
Ekonomik güven endeksi mart ayında 91.8 iken, nisan ayında yüzde 44.1 oranında azalarak 51.3 değerine düştü. Endeks küresel krizin yaşandığı Kasım 2008’de gördüğü 60.4 değerinin bile altına indi.
Türkiye’de yüzde 40 büyüyen e-ticaret pazarı halen ortalamaların altında
6. Dönüşüm endeksi: Türkiye ilk kez ‘otokrasi’ olarak sınıflandırıldı
Alman Bertelsmann Vakfı’nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye ilk kez ‘ılımlı otokrasi’ olarak sınıflandırıldı ve ‘de facto diktatörlük’ nitelendirmesi yapıldı.
7. Ankara Barosu başkanı: Kanunun verdiği yetkiyi kullandık
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamasını eleştirdiği için hakkında soruşturma açılan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullandıklarını söyledi.