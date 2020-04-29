Akşam Postası / 29 Nisan 2020

1. Sağlık bakanı: ‘Corona’dan vefat oranı yüzde 2.58; dünyada 80’inci sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 2.58 olduğunu söyledi.

2. Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ sonbaharda yeniden, daha fazla vakayla çıkabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’a yol açan mikroorganizmanın tamamen ortadan kalkmayacağını ve sonbaharda tekrar, belki de daha fazla vakayla etkili olabileceğini söyledi.

Reklam

3. ‘Corona’ önlemleri | Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihi öne çekildi

İşsizlik ödemesi öne çekildi… Okullarda uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar devam…

4. ‘Corona’ günlüğü | Dünyada can kaybı 220 bine yaklaştı

Vaka sayısı 3 milyon 163 binin üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219 bin 348 oldu.

5. Ekonomik güven endeksi çakıldı, küresel krizdeki değerin bile altına indi

Ekonomik güven endeksi mart ayında 91.8 iken, nisan ayında yüzde 44.1 oranında azalarak 51.3 değerine düştü. Endeks küresel krizin yaşandığı Kasım 2008’de gördüğü 60.4 değerinin bile altına indi.

Reklam

6. Dönüşüm endeksi: Türkiye ilk kez ‘otokrasi’ olarak sınıflandırıldı

Alman Bertelsmann Vakfı’nın Dönüşüm Endeksi‘nde Türkiye ilk kez ‘ılımlı otokrasi’ olarak sınıflandırıldı ve ‘de facto diktatörlük’ nitelendirmesi yapıldı.

7. Ankara Barosu başkanı: Kanunun verdiği yetkiyi kullandık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren açıklamasını eleştirdiği için hakkında soruşturma açılan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullandıklarını söyledi.