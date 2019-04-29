Akşam Postası / 29 nisan 2019

1. Başsavcılık: Casusluk şüphelisi Silivri Cezaevi’nde banyo kapısına asılı bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu gerekçesiyle 19 Nisan’da İstanbul’da tutuklanan iki kişiden birinin cesedi Silivri Cezaevi’nde banyo kapısına asılı olarak bulundu.

2. Beştepe, bağlantıyı kesti: Resmi siteden Gül’ün sitesine verilen link kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kişisel internet sitesine cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden verilen linki kaldırdı.



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3. İBB’ye de ‘T.C.’ ifadesi ekleniyor

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesindeki binasına ‘T.C.’ ibaresini asmak için çalışmalara başladı.



4. F-35’e parça üreten Kale: S-400 gerilimi siparişlere yansımadı

Türkiye’nin satın aldığı F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Kale Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, Türkiye ile ABD arasında son dönemde S-400 nedeniyle artan gerilimin üretim veya siparişlere bir yansımasını görmediklerini söyledi.

5. Kılıçdaroğlu’nun asker cenazesinde uğradığı saldırıdan yeni görüntüler çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da katıldığı cenazede uğradığı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.



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6. Garanti 365 milyon liralık gecikmiş alacağını 19.5 milyon liraya sattı

Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364.97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19.44 milyon liraya sattığını duyurdu.



7. Ekonomik güven endeksi yüzde 3.4 yükseldi

Ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 3.4 yükselerek 84.7’ye çıktı.

8. Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.



9. İmamoğlu: İstanbul’un içine sindi, YSK soru işaretlerini ortadan kaldırmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının İstanbul halkının içine sindiğini vurgulayarak, “Bir an önce Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım“ dedi.

