Akşam Postası / 29 Nisan 2018

1- Kılıçdaroğlu açıkladı: İYİ Parti’ye geçen vekiller CHP listelerinden aday gösterilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine dönüp aday listelerinde yer alabileceklerini açıkladı.

2- Erdoğan, bedelli askerlik için başkanlığı işaret etti: Geçiş hallolunca masaya yatırılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesinin yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtirken “Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır” dedi.

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3- CHP lideri, Gül’e gönderilen Akar ve Kalın’ı hatırlattı: Şu anda fiilen paralel devlet var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığının tartışıldığı bir süreçte Abdullah Gül’e gönderildiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şu anda Türkiye’de fiilen paralel devlet var” dedi.

4- Suriye ve DSG Deyr ez Zor’da çatıştı: ‘Bazı köyler orduya geçti’

Suriye ordusunun, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG) bazı köyleri aldığı bildirildi.

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5- AKM’nin ön cephesi tamamen yıkıldı

Yerine opera binası yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları sürüyor.

6- HDP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

HDP, 24 Haziran’daki seçim için cumhurbaşkanı adaylarını 4 Mayıs’ta açıklayacaklarını duyurdu.

7- Soylu, ‘1 Mayıs’ta yasak getirmedik’ dedi: Terör örgütleri olursa işin rengi değişir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs kutlaması için kimseye yasak getirmediklerini belirterek “Terör örgütleri işin içinde olursa, biz de işin rengini değiştiririz” dedi.

8- Hükümet, memurunu da ‘özelleştirmeye’ hazırlanıyor: Sözleşmeliye geçmemiz lazım

Kamuda bütün çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” diyerek 657 sayılıyı yasaya tabi devlet memurluğunun sona erdirilebileceği sinyalini verdi.

9- Gültekin adaylıktan çekildi: 100 bin imzayı beş güne sıkıştırarak imkansızlaştırdılar

Gazeteci-yazar Levent Gültekin, 18 Nisan’da ilan ettiği cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

10- Dünya ‘Ayşe öğretmen’ için imza topluyor: IFEX’in kampanyasına binlerce katılım oldu

İfade özgürlüğü savunucusu kuruluşları çatı örgütü International Freedom of Exchange (IFEX), “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeğiyle hapse giren Ayşe (Öğretmen) Çelik’in serbest bırakılması adına bir imza kampanyası başlattı.