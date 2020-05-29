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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri

Haftalar sonra ilk defa cuma namazı camilerde kılındı. (Fotoğraf: AA)

Bozcaada’da 22 Haziran’a kadar oteller kapalı… Bazı kurslar 1 Haziran’da açılıyor…

Profesör Ceyhan: Vaka sayısında 10’lu rakamların altına altı haftada ineriz

Camiler 74 gün sonra cuma namazıyla ibadete açıldı

Galatasaray’dan ‘Sensiz Olmaz’ kampanyasına 1905 sağlık çalışanı için jest

Düğün salonu sahiplerinden Cumhurbaşkanlığı’na mektup: Mağduruz, 15 Haziran’da yasak kalksın

Yeni vakaların görüldüğü Ordu’nun valisi: Dışarıdan gelenler sorumsuz davranıyor

Diyarbakır’da tekstil fabrikası ‘corona’ yüzünden kapandı; köy karantinaya alındı

BBC, Türkiye’nin ‘corona’ mücadelesini övdü, sıtma ilacına şüpheyle yaklaştı

HSK’dan ‘normalleşme’ planı: 1 Haziran’da yargısal faaliyetler başlıyor

2. ‘Corona’ günlüğü

Vaka sayısı 6 milyona yaklaştı, ölü sayısı 362 bini geçti.

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Bir günde 79 vaka tespit edildi; çarşamba açılan okullar yeniden kapandı

3. Erdoğan’dan muhalefete gönderme: Şehir hastanelerinin önemini gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok iyi gördük” dedi.

4. Ekonomi ‘corona’ öncesi ilk çeyrekte beklentilerin altında yüzde 4.5 büyüdü

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4.5 arttı. Beklenti yüzde 5.4 yönündeydi.

Nisanda ihracat yüzde 41, ithalat yüzde 25 azaldı; açık yüzde 67 arttı

‘Merkez’in toplam rezervleri Katar’la swaptan sonra 8 milyar dolar arttı

Renault, kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracak

MB’den rapor: İşsizlik batık kredileri artırabilir; bütçe açığı belirginleşecek

5. ‘Cumhur’ yetkilileri yeni düzenlemeyi anlattı: Etik dışı yolla parti kuramayacaklar

Hükümet, MHP’nin de desteğiyle, yeni partilerin Meclis’te grup oluşturmak için başka partilerden destek alarak geçici güç sağlamasına olanak veren Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) değiştirilmesi ve Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılmasını planlıyor. Yasa, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun konumunu belirleyecek.

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6. ‘Çav Bella’ soruşturmasında tutuklanan CHP’liye tahliye

İzmir’de cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına dair soruşturmada tutuklanan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

7. Twitter-Trump kavgası büyüyor: Başkanın tweet’ine ‘şiddeti övüyor’ uyarısı

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerle ilgili Başkan Donald Trump’ın paylaştığı tweet, şirket kurallarını ihlal etti“Şiddeti övüyor.”

8. Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı

Fotoğraf: AA

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların üçüncü gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.

Canlı yayında gözaltına alınan CNN ekibi serbest bırakıldı

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Ölenler ve kalanlar: Gezi’nin adaleti

Gezi eylemleri sırasında polis şiddetinden 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açılan davalarda çıkan sonuçlar, Gezi’nin ‘adalet’ talebinin hala yerli yerinde durduğunu gösteriyor.

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