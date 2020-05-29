Akşam Postası / 29 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri

Haftalar sonra ilk defa cuma namazı camilerde kılındı. (Fotoğraf: AA)

Bozcaada’da 22 Haziran’a kadar oteller kapalı… Bazı kurslar 1 Haziran’da açılıyor…

2. ‘Corona’ günlüğü

Vaka sayısı 6 milyona yaklaştı, ölü sayısı 362 bini geçti.

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3. Erdoğan’dan muhalefete gönderme: Şehir hastanelerinin önemini gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok iyi gördük” dedi.

4. Ekonomi ‘corona’ öncesi ilk çeyrekte beklentilerin altında yüzde 4.5 büyüdü

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4.5 arttı. Beklenti yüzde 5.4 yönündeydi.

5. ‘Cumhur’ yetkilileri yeni düzenlemeyi anlattı: Etik dışı yolla parti kuramayacaklar

Hükümet, MHP’nin de desteğiyle, yeni partilerin Meclis’te grup oluşturmak için başka partilerden destek alarak geçici güç sağlamasına olanak veren Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) değiştirilmesi ve Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılmasını planlıyor. Yasa, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun konumunu belirleyecek.

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6. ‘Çav Bella’ soruşturmasında tutuklanan CHP’liye tahliye

İzmir’de cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına dair soruşturmada tutuklanan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

7. Twitter-Trump kavgası büyüyor: Başkanın tweet’ine ‘şiddeti övüyor’ uyarısı

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerle ilgili Başkan Donald Trump’ın paylaştığı tweet, şirket kurallarını ihlal etti: “Şiddeti övüyor.”

8. Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı

Fotoğraf: AA

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların üçüncü gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.