Akşam Postası / 29 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri
Bozcaada’da 22 Haziran’a kadar oteller kapalı… Bazı kurslar 1 Haziran’da açılıyor…
Profesör Ceyhan: Vaka sayısında 10’lu rakamların altına altı haftada ineriz
Camiler 74 gün sonra cuma namazıyla ibadete açıldı
Galatasaray’dan ‘Sensiz Olmaz’ kampanyasına 1905 sağlık çalışanı için jest
Düğün salonu sahiplerinden Cumhurbaşkanlığı’na mektup: Mağduruz, 15 Haziran’da yasak kalksın
Yeni vakaların görüldüğü Ordu’nun valisi: Dışarıdan gelenler sorumsuz davranıyor
Diyarbakır’da tekstil fabrikası ‘corona’ yüzünden kapandı; köy karantinaya alındı
BBC, Türkiye’nin ‘corona’ mücadelesini övdü, sıtma ilacına şüpheyle yaklaştı
HSK’dan ‘normalleşme’ planı: 1 Haziran’da yargısal faaliyetler başlıyor
2. ‘Corona’ günlüğü
Vaka sayısı 6 milyona yaklaştı, ölü sayısı 362 bini geçti.
Bir günde 79 vaka tespit edildi; çarşamba açılan okullar yeniden kapandı
3. Erdoğan’dan muhalefete gönderme: Şehir hastanelerinin önemini gördük
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok iyi gördük” dedi.
4. Ekonomi ‘corona’ öncesi ilk çeyrekte beklentilerin altında yüzde 4.5 büyüdü
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 4.5 arttı. Beklenti yüzde 5.4 yönündeydi.
Nisanda ihracat yüzde 41, ithalat yüzde 25 azaldı; açık yüzde 67 arttı
‘Merkez’in toplam rezervleri Katar’la swaptan sonra 8 milyar dolar arttı
Renault, kademeli olarak 15 bin kişiyi işten çıkaracak
MB’den rapor: İşsizlik batık kredileri artırabilir; bütçe açığı belirginleşecek
5. ‘Cumhur’ yetkilileri yeni düzenlemeyi anlattı: Etik dışı yolla parti kuramayacaklar
Hükümet, MHP’nin de desteğiyle, yeni partilerin Meclis’te grup oluşturmak için başka partilerden destek alarak geçici güç sağlamasına olanak veren Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) değiştirilmesi ve Siyasi Etik Yasası’nın çıkarılmasını planlıyor. Yasa, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun konumunu belirleyecek.
6. ‘Çav Bella’ soruşturmasında tutuklanan CHP’liye tahliye
İzmir’de cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına dair soruşturmada tutuklanan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.
7. Twitter-Trump kavgası büyüyor: Başkanın tweet’ine ‘şiddeti övüyor’ uyarısı
ABD’nin Minneapolis kentinde siyah bir vatandaşın polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerle ilgili Başkan Donald Trump’ın paylaştığı tweet, şirket kurallarını ihlal etti: “Şiddeti övüyor.”
8. Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı
ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların üçüncü gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.